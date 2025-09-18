Estreno en casa para el Bádminton Rinconada en una temporada diferente

El Club Bádminton Rinconada se prepara para vivir una realidad bien distinta de la acostumbrada en los últimos años. Aunque no renuncia a nada, como es habitual, los problemas económicos que arrastra la entidad debido a la falta de apoyo tanto público como privado obligan a pensar en un año complicado y con dificultades para formar cada semana una alineación a la altura del club más laureado del bádminton español. Sin embargo, la secretaría técnica ha confeccionado un plantel de altura, pero del que no se sabe si podrá contar asiduamente debido a que el presupuesto se encuentra muy ajustado. Fichajes de la altura de los olímpicos Tanina y Koceila Mammeri o la inglesa Kirby Ngan dotan de un alto nivel a la plantilla, por ello cabe pensar que, si se consigue reunir al plantel entero, puede ser un equipo para aspirar a todo.

Para esta primera jornada la convocatoria es una incógnita. Todos los jugadores están disponibles (a excepción de Laura Molina, que ha sido recientemente madre), así que todo dependerá del encaje de bolillos que realice Antonio Molina, su director técnico para esta primera jornada ante el Huesca La Magia, que se disputará el sábado a las 18 horas en el Fernando Martín de San José de La Rinconada.

Para el encuentro, Molina prevé “partidos largos y competidos, pues a pesar de ser un recién ascendido Huesca tiene ganas de demostrar de lo que es capaz. Nosotros estamos preparados para conseguir los primeros tres puntos y darle una alegría a los nuestros en un año que se prevé largo y complicado”.

Respecto a la plantilla, el técnico rinconero afirma que “para los pocos recursos económicos que tenemos la plantilla es magnífica. Hemos decidido realizar una profunda remodelación de la plantilla, ya que necesitábamos nuevos aires que le den frescura y algo diferente a nuestro equipo. Veremos a ver cómo se desarrolla la temporada porque si pudiéramos contar con todos sería un equipo que aspira a todo. Pero ahora mismo, el dinero manda más que nosotros”.

El encuentro, como es habitual en la máxima categoría del bádminton español, podrá verse en directo en el canal de youtube de FESBA.

Honor. La competición, que congregará a los mejores jugadores de España y grandes talentos de otros continentes, dará comienzo el próximo sábado, 20 de septiembre en las instalaciones deportivas del Pabellón Cubierto Municipal “Fernando Martín”

de San José de La Rinconada a partir de las 18,00 horas.

Principal competición mixta

El TOP10 IBERDROLA se consolida año tras año como el principal evento deportivo de clubes por equipos mixtos en España. El crecimiento de este deporte ha desembocado en la creación de la Segunda División Oro y esta temporada contará con la División de Honor, Primera División Oro, Plata y Bronce y la recién estrenada Segunda División Oro y las Ligas Territoriales.

El Club Bádminton Rinconada – Sevilla será el único representante en la máxima categoría no domiciliada en una capital de provincia. El equipo rinconero una temporada más luchará por el prestigioso título de Campeón de España, que ya lucen en sus vitrinas hasta en 12 ocasiones, siendo el Club más laureado del Bádminton Español hasta el momento y ostentando también el orgullo de ser el único club español que ha disputado todas las ediciones hasta el momento de la máxima categoría del bádminton español, un total de 39 ediciones completando su 40 participación en la presente temporada.

Los encuentros se jugarán al mejor de 7 partidos (dobles mixto, dobles femenino, dobles masculino, dos individuales femeninos y dos individuales masculinos), cada partido se disputará al mejor de 5 juegos de 11 puntos, estableciendo un ritmo dinámico y atractivo para los espectadores y la Fase Regular será a doble vuelta. Los horarios y la programación completa de los encuentros estarán disponibles en el sitio web oficial de la liga, badminton.es