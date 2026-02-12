La final de la Copa se puede jugar en horario de tarde el domingo antes de la Feria

La final de la Copa del Rey cambia de escenario temporal. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, confirmó este jueves que la fecha inicialmente prevista, el 25 de abril, queda descartada por la coincidencia con la Feria de Sevilla, lo que hacía “literalmente imposible” garantizar el operativo de seguridad necesario en la ciudad.

Desde Bruselas, tras el 50 Congreso de la UEFA, Louzán detalló que la Federación trabaja ahora con dos alternativas: el sábado 18 de abril por la noche o el domingo 19 de abril en horario de tarde, concretamente a las 16:00 o 17:00 horas. La decisión final se adoptará tras consultar a los clubes implicados y evaluar los condicionantes logísticos y deportivos.

El máximo dirigente federativo explicó que la coincidencia de dos eventos de gran magnitud en Sevilla impedía articular el despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. “No había espacio físico con dos eventos muy potentes a la vez en Sevilla y en Andalucía”, señaló, subrayando que la prioridad ha sido garantizar la viabilidad organizativa del partido más importante del torneo del KO.

La nueva planificación afecta directamente a los cuatro semifinalistas, cuyos presidentes ya han sido contactados por la RFEF. Louzán reconoció la inquietud existente sobre si el encuentro se celebrará en sábado o domingo, especialmente teniendo en cuenta la relevancia deportiva y mediática del choque en el Estadio de La Cartuja, que volverá a acoger el desenlace del torneo.

Uno de los factores que condicionan la elección del sábado es el compromiso internacional de la selección española femenina, que debe disputar ese mismo día un partido clasificatorio para el Mundial femenino de Brasil. Louzán recalcó que no se puede restar importancia a ninguno de los dos eventos: ni a la final copera ni al encuentro de la selección, que se juega su presencia en la gran cita mundialista.

Fórmula para mayor repercusión

“Estamos equilibrando la fecha del sábado y del domingo”, apuntó el presidente federativo, dejando claro que la intención es encontrar la fórmula que permita maximizar la repercusión del evento sin perjudicar la planificación deportiva de los equipos ni la agenda internacional.

En otro orden de asuntos, Louzán valoró positivamente el acuerdo alcanzado entre el Real Madrid y la UEFA para dar por concluido el proyecto de la Superliga. El dirigente calificó el entendimiento como “muy bueno para el fútbol europeo” y celebró que el club blanco continúe plenamente integrado en las competiciones oficiales.

“Agradecer la generosidad del Real Madrid y de Florentino Pérez”, afirmó, insistiendo en que entidades de la dimensión del conjunto madridista deben formar parte de las estructuras que rigen el fútbol continental. Para Louzán, la presencia del club en la Liga de Campeones y en el ecosistema federativo fortalece la estabilidad institucional.

La decisión definitiva sobre la fecha y el horario de la final de Copa se conocerá en los próximos días. Mientras tanto, la RFEF continúa ajustando el calendario con el objetivo de garantizar una organización impecable y preservar el peso específico de uno de los acontecimientos más relevantes del fútbol español.