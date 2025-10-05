Finalizó la XV edición de la Semana Grande del Caballo Anglo-árabe con las pruebas de salto de concursos internacionales

El Parque del Alamillo ha sido esta mañana el escenario de las últimas pruebas correspondientes a la Gran Semana Anglo-árabe de Sevilla.

Las categorías internacionales de Completo han vivido sus emocionantes desenlaces sobre la pista de Salto de Obstáculos, determinando así los últimos ganadores.

En la categoría de Tres Estrellas internacional CCI3*-S, que ha sido la última en disputarse, tres jinetes estaban separados por apenas un derribo. Albert Hermoso y la Anglo-árabe Coca Aá, los primeros de ellos en competir, han logrado el primer recorrido sin falta de la prueba. A continuación ha sido el turno de Carlos Díaz con Quintus, y el jinete gaditano también ha firmado el recorrido limpio que los dejaba en primer lugar provisional.

Estos dos experimentados jinetes, ambos olímpicos y campeones de España, añadieron la máxima presión sobre Alfonso Bilbao y Cascabel, sin margen de error. El prometedor jinete, que estuvo en el último Campeonato de Europa de su categoría, firmó una buena prueba pero un derribo en el doble le hizo caer al tercer lugar, por detrás de Hermoso y de su profesor, Carlos Díaz, que se hacía así con el triunfo en la prueba de máximo nivel, lo que le valió por tanto la Copa de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Antes, en la de Dos Estrellas Internacional CCI2*-S, el triunfo también quedó en la misma casa, pues correspondió a su hija Isabel Díaz Verdugo con Everes DV 34,67%, un caballo Anglo-árabe criado además por la familia. La joven amazona estuvo en pugna también con Alfonso Bilbao, esta vez con Nino CG 36,94%, a los que separaban solo dos décimas: Bilbao cometió una falta que le daba un derribo de margen a Díaz, quien lo cometió ya en el segundo obstáculo: pese a ello, la gaditana afincada en Sevilla consiguió ordenar su recorrido y soportar perfectamente para no sumar otra falta y hacerse con la victoria por esa exigua diferencia.

Tercero estuvo el jinete militar Miguel Zamora Rodríguez con otro Anglo-árabe, Parsi Aa 32,34%, hijo del importante semental de Yeguada Militar Estigma.

Los dos niveles anteriores supusieron también la tercera y última prueba de las dos edades mayores en la Final de las Pruebas de Selección de Caballos Jóvenes de Completo, que organiza AECCAá por delegación del Ministerio. La citada Anglo-árabe Coca AA, una hija del semental de Yeguada Militar Miramon y de la yegua Orgullosa (x In Blue), criada por Almenara Alta, fue la ganadora en la categoría de Siete Años, mientras que en Seis Años el triunfo fue para Carla CP, una hija de Ufano CP y de Lambada CP (x Ebene de Montagne) propiedad de Campeagro y concursada por Carlos Díaz.

Una jinete salta con su caballo en una de las pruebas de la Gran Semana Anglo-árabe / M.G.

En cuanto a la prueba de Una Estrella, Irene Pinar, con Vilsa, llegó a la última prueba en cabeza pero separada de Augusto Taborda Calça e Pina con Paloma da Fiuza por menos de dos puntos, y fueron los únicos participantes que lograron saldar sus recorridos sin derribos, por lo que la amazona andaluza mantuvo el primer lugar seguida del portugués.

La jornada contó con mucho público en las gradas además de la competición en la agradable mañana en el parque sevillano disfrutaron de otros atractivos como el mercadillo artesano, la zona de restauración y, especialmente, los paseos gratuitos en poni, donde se llegaron a formar largas colas.

La proclamación de los Campeones de España de Caballos Jóvenes fue el punto final de una ceremonia de entrega de premios que contó con los responsables de AECCAá, con el Exmo. Sr. D Marcelo Maestre, Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Judit Anda, Presidenta de la Yeguada La Cartuja-Hierro El Bocado, o representantes de patrocinadores como Grupo Covap o El Molino, puso el broche a esta exitosa XV Gran Semana Anglo-árabe de Sevilla en el Parque del Alamillo.