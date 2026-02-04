DIRECTO
Los futbolistas de la Real Sociedad se abrazan al finalizar el partido.
Los futbolistas de la Real Sociedad se abrazan al finalizar el partido. / AFP7 | Europa Press

Las fotos del Alavés-Real Sociedad

La Real Sociedad aprovecha el penalti parado por Remiro para remontar (2-3)

Iñaki Williams le da el pase al Athletic en el minuto 96 (1-2)

Álex Remiro, que detuvo un penalti en la segunda mitad, y dos goles en cuatro minutos de Gonçalo Guedes y Orri Oskarsson dieron la vuelta al partido frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza (2-3) e impulsaron a la Real Sociedad a las semifinales de la Copa del Rey Mapfre.

Toni Martínez falló un penalti para poner el 3-1 y matar el partido, pero el portero navarro adivinó el lanzamiento y cambió el partido después de que el Glorioso se adelantara en dos ocasiones con un gol de Abde Rebbach a los ocho minutos y un penalti de Toni que deshizo el empate de Mikel Oyarzabal.

Las fotos del Alavés-Real Sociedad
2/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / Adrián Ruiz Hierro | Efe
3/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / Adrián Ruiz Hierro | Efe
4/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / Adrián Ruiz Hierro | Efe
5/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / Adrián Ruiz Hierro | Efe
6/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / Adrián Ruiz Hierro | Efe
7/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / Adrián Ruiz Hierro | Efe
8/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / Adrián Ruiz Hierro | Efe
9/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / Adrián Ruiz Hierro | Efe
10/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / Adrián Ruiz Hierro | Efe
11/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / Adrián Ruiz Hierro | Efe
12/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / Adrián Ruiz Hierro | Efe
13/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / Adrián Ruiz Hierro | Efe
14/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / Adrián Ruiz Hierro | Efe
15/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / Adrián Ruiz Hierro | Efe
16/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / Adrián Ruiz Hierro | Efe
17/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / Adrián Ruiz Hierro | Efe
18/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / Adrián Ruiz Hierro | Efe
19/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / Adrián Ruiz Hierro | Efe
20/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / Adrián Ruiz Hierro | Efe
21/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / Adrián Ruiz Hierro | Efe
22/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / Adrián Ruiz Hierro | Efe
23/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / Adrián Ruiz Hierro | Efe
24/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / Adrián Ruiz Hierro | Efe
25/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / Adrián Ruiz Hierro | Efe
26/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / Adrián Ruiz Hierro | Efe
27/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / Adrián Ruiz Hierro | Efe
28/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / Adrián Ruiz Hierro | Efe
29/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / Adrián Ruiz Hierro | Efe
30/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / Adrián Ruiz Hierro | Efe
31/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
32/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
33/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
34/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
35/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
36/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
37/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
38/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
39/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
40/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
41/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
42/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
43/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
44/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
45/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
46/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
47/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
48/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
49/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
50/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
51/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
52/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
53/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
54/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
55/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
56/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
57/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
58/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
59/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
60/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
61/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
62/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
63/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
64/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
65/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
66/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
67/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
68/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
69/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
70/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
71/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
72/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
73/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
74/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
75/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
76/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
77/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
78/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
79/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
80/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
81/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
82/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
83/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
84/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
85/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
86/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
87/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
88/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
89/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
90/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
91/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
92/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
93/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
94/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
95/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
96/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
97/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
98/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
99/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
100/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
101/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
102/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
103/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
104/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
105/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
106/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
107/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
108/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
109/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
110/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
111/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press
112/112 Las fotos del Alavés-Real Sociedad / AFP7 | Europa Press

