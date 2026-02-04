Las fotos del Alavés-Real Sociedad

Álex Remiro, que detuvo un penalti en la segunda mitad, y dos goles en cuatro minutos de Gonçalo Guedes y Orri Oskarsson dieron la vuelta al partido frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza (2-3) e impulsaron a la Real Sociedad a las semifinales de la Copa del Rey Mapfre.

Toni Martínez falló un penalti para poner el 3-1 y matar el partido, pero el portero navarro adivinó el lanzamiento y cambió el partido después de que el Glorioso se adelantara en dos ocasiones con un gol de Abde Rebbach a los ocho minutos y un penalti de Toni que deshizo el empate de Mikel Oyarzabal.