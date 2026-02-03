DIRECTO
Alerta por lluvias en Andalucía | Estas son las horas más críticas de la borrasca Leonardo
Lamine Yamal celebra el primer gol del Barcelona en Albacete.
Lamine Yamal celebra el primer gol del Barcelona en Albacete. / AFP7 | Europa Press

Las fotos del Albacete-Barcelona

El cuadro de Flick sufrió en la recta final a pesar de los dos goles iniciales de Lamine Yamal y Araujo

Gerard Martín sacó un remate entre los palos que hubiera supuesto el 2-2 en el tiempo de prolongación

El poder de la Premier en el mercado: un solo club, el Manchester City, gastó más que toda la Liga española

El Barcelona se empleó a fondo este martes para ganar en el Estadio Carlos Belmonte al Albacete, duodécimo clasificado de LaLiga Hypermotion, y selló el pase a las semifinales de la Copa del Rey Mapfre.

El delantero Lamine Yamal, con un disparo ajustado al segundo palo, abrió el marcador en el primer tiempo (0-1, min.39), mientras que el uruguayo Ronald Araujo (0-2, min.56), con la testa tras rematar un saque de esquina, encarrilaron la eliminatoria a partido único.

El local Javi Moreno animó los cuartos de final en el minuto 87, con un tanto de cabeza, y el Albacete a punto estuvo de empatar en el tiempo añadido con un disparo de Gámez que Gerard Martín salvó entre los palos.

Las fotos del Albacete-Barcelona
1/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
2/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
3/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
4/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
5/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
6/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
7/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
8/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
9/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
10/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
11/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
12/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
13/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
14/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
15/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
16/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
17/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
18/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
19/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
20/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
21/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
22/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
23/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
24/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
25/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
26/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
27/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
28/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
29/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
30/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
31/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
32/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
33/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
34/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
35/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
36/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
37/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
38/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
39/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
40/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
41/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
42/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
43/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
44/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
45/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
46/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
47/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
48/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
49/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
50/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
51/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
52/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
53/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
54/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
55/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
56/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
57/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
58/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
59/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
60/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
61/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
62/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
63/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
64/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
65/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
66/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
67/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
68/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
69/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
70/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
71/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / Ismael Herrero | Efe
Las fotos del Albacete-Barcelona
72/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / Ismael Herrero | Efe
Las fotos del Albacete-Barcelona
73/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / Ismael Herrero | Efe
Las fotos del Albacete-Barcelona
74/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / Ismael Herrero | Efe
Las fotos del Albacete-Barcelona
75/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / Ismael Herrero | Efe
Las fotos del Albacete-Barcelona
76/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / Ismael Herrero | Efe
Las fotos del Albacete-Barcelona
77/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / Ismael Herrero | Efe
Las fotos del Albacete-Barcelona
78/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / Ismael Herrero | Efe
Las fotos del Albacete-Barcelona
79/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / Ismael Herrero | Efe
Las fotos del Albacete-Barcelona
80/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / Ismael Herrero | Efe
Las fotos del Albacete-Barcelona
81/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / Ismael Herrero | Efe
Las fotos del Albacete-Barcelona
82/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / Ismael Herrero | Efe
Las fotos del Albacete-Barcelona
83/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / Ismael Herrero | Efe
Las fotos del Albacete-Barcelona
84/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / Ismael Herrero | Efe
Las fotos del Albacete-Barcelona
85/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / Ismael Herrero | Efe
Las fotos del Albacete-Barcelona
86/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / Ismael Herrero | Efe
Las fotos del Albacete-Barcelona
87/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / Ismael Herrero | Efe
Las fotos del Albacete-Barcelona
88/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / Ismael Herrero | Efe
Las fotos del Albacete-Barcelona
89/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / Ismael Herrero | Efe
Las fotos del Albacete-Barcelona
90/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / Ismael Herrero | Efe
Las fotos del Albacete-Barcelona
91/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / Ismael Herrero | Efe
Las fotos del Albacete-Barcelona
92/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / Ismael Herrero | Efe
Las fotos del Albacete-Barcelona
93/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / Ismael Herrero | Efe
Las fotos del Albacete-Barcelona
94/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / Ismael Herrero | Efe
Las fotos del Albacete-Barcelona
95/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / Ismael Herrero | Efe
Las fotos del Albacete-Barcelona
96/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / Ismael Herrero | Efe
Las fotos del Albacete-Barcelona
97/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
98/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
99/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
100/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
101/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
102/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
103/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
104/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
105/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
106/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
107/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
108/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
109/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
110/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
111/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
112/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
113/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
114/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
115/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
116/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
117/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
118/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
119/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
120/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
121/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
122/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
123/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
124/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
125/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
126/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
127/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
128/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
129/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
130/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
131/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
132/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
133/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
134/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
135/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
136/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
137/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
138/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
139/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
140/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
141/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
142/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
143/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
144/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
145/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
146/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
147/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
148/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
149/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
150/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
151/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
152/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
153/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
154/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
155/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
156/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
157/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
158/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
159/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
160/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
161/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
162/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
163/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
164/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
165/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
166/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
167/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
168/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
169/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
170/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
171/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
172/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
173/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
174/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
175/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
176/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
177/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press
Las fotos del Albacete-Barcelona
178/178 Las fotos del Albacete-Barcelona / AFP 7 | Europa Press

También te puede interesar

Lo último

stats