Suscríbete Suscríbete
EL TIEMPO
Estas son las horas a las que más puede llover en Sevilla este viernes
Carlos Alcaraz celebra el triunfo en la tercera ronda de Australia ante el francés Moutet.
Carlos Alcaraz celebra el triunfo en la tercera ronda de Australia ante el francés Moutet. / JOEL CARRETT | Efe

Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda

Alcaraz impone su autoridad a Moutet y jugará con Tommy Paul en octavos del Open de Australia

El número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, impuso su autoridad ante el francés Corentin Moutet y tras ganar por 6-2, 6-4 y 6-1, se situó en los octavos de final del Abierto de Australia que disputará contra el estadounidense Tommy Paul.

El murciano, ganador de seis Grand Slam, solo pasó algún apuro en el segundo parcial, cuando su rival, 32 del mundo y con el que nunca se había enfrentado, le rompió por única vez el saque en el partido y pasó de perder 3-0 a tomar ventaja por 4-3. El murciano, no obstante, reaccionó, ganó los tres juegos siguientes y se apuntó la manga por 6-4.

Alcaraz, que acelera hacia la conquista del único Grand Slam que falta en su historial, jugará en octavos contra el estadounidense Tommy Paul, clasificado por la retirada del español Alejandro Davidovich por molestias físicas cuando el norteamericano ya ganaba por 6-1 y 6-1.

Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
1/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
2/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
3/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
4/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
5/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
6/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
7/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
8/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
9/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
10/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
11/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
12/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
13/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
14/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
15/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
16/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
17/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
18/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
19/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
20/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
21/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
22/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
23/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
24/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
25/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Joel Carrett | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
26/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Joel Carrett | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
27/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Joel Carrett | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
28/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Joel Carrett | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
29/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Joel Carrett | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
30/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Joel Carrett | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
31/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Joel Carrett | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
32/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Joel Carrett | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
33/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Joel Carrett | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
34/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Joel Carrett | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
35/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Joel Carrett | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
36/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Joel Carrett | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
37/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Joel Carrett | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
38/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Joel Carrett | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
39/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Joel Carrett | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
40/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Joel Carrett | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
41/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Joel Carrett | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
42/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Joel Carrett | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
43/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Joel Carrett | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
44/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Joel Carrett | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
45/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Joel Carrett | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
46/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Joel Carrett | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
47/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Joel Carrett | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
48/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Joel Carrett | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
49/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Joel Carrett | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
50/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Joel Carrett | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
51/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
52/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
53/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
54/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
55/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
56/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
57/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
58/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
59/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
60/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
61/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch | Efe
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
62/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
63/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
64/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
65/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
66/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
67/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
68/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch
Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda
69/69 Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda / Lukas Koch

También te puede interesar

Lo último

stats