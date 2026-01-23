Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda

El número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, impuso su autoridad ante el francés Corentin Moutet y tras ganar por 6-2, 6-4 y 6-1, se situó en los octavos de final del Abierto de Australia que disputará contra el estadounidense Tommy Paul.
El murciano, ganador de seis Grand Slam, solo pasó algún apuro en el segundo parcial, cuando su rival, 32 del mundo y con el que nunca se había enfrentado, le rompió por única vez el saque en el partido y pasó de perder 3-0 a tomar ventaja por 4-3. El murciano, no obstante, reaccionó, ganó los tres juegos siguientes y se apuntó la manga por 6-4.
Alcaraz, que acelera hacia la conquista del único Grand Slam que falta en su historial, jugará en octavos contra el estadounidense Tommy Paul, clasificado por la retirada del español Alejandro Davidovich por molestias físicas cuando el norteamericano ya ganaba por 6-1 y 6-1.
1/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
2/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
3/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
4/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
5/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
6/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
7/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
8/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
9/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
10/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
11/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
12/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
13/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
14/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
15/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
16/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
17/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
18/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
19/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
20/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
21/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
22/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
23/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
24/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
25/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Joel Carrett | Efe
26/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Joel Carrett | Efe
27/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Joel Carrett | Efe
28/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Joel Carrett | Efe
29/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Joel Carrett | Efe
30/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Joel Carrett | Efe
31/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Joel Carrett | Efe
32/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Joel Carrett | Efe
33/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Joel Carrett | Efe
34/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Joel Carrett | Efe
35/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Joel Carrett | Efe
36/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Joel Carrett | Efe
37/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Joel Carrett | Efe
38/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Joel Carrett | Efe
39/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Joel Carrett | Efe
40/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Joel Carrett | Efe
41/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Joel Carrett | Efe
42/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Joel Carrett | Efe
43/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Joel Carrett | Efe
44/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Joel Carrett | Efe
45/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Joel Carrett | Efe
46/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Joel Carrett | Efe
47/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Joel Carrett | Efe
48/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Joel Carrett | Efe
49/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Joel Carrett | Efe
50/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Joel Carrett | Efe
51/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
52/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
53/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
54/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
55/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
56/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
57/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
58/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
59/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
60/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
61/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch | Efe
62/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch
63/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch
64/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch
65/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch
66/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch
67/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch
68/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch
69/69Las fotos de Alcaraz en Melbourne y del resto del Australia Open | Tercera ronda/Lukas Koch