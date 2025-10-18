Las fotos del Barcelona-Girona

Un gol del uruguayo Ronald Araujo, en el minuto 93, significó la victoria y el liderato para el Barcelona, que sufrió ante el Girona para ganar por 2-1 en un partido con dos caras.
Pedri adelantó al Barça en el minuto 13 y Axel Witsel equilibró el partido en el 20 con una espectacular chilena. En la primera parte, el Girona tuvo buenas ocasiones para adelantarse, pero en la segunda el Barça dispuso de unas cuantas opciones para resolver.
Sin embargo, la victoria llegó en el minuto 93, con un centro de Frenkie de Jong desde la derecha que desvió Ronald Araujo, que había salido en el minuto 82 y jugó desde entonces como nueve.
