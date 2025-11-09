Las fotos del Celta-Barcelona

Con un triplete del polaco Robert Lewandowski, que no era titular desde la derrota en Sevilla del pasado 5 de octubre, y otro tanto de Lamine Yamal, el Barcelona cortó la racha triunfal del Celta (2-4) para marcharse al parón liguero a solo tres puntos del Real Madrid, después de que el líder de la Liga no pasase del empate en su visita a Vallecas.