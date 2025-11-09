Lamine Yamal choca sus manos con Eric García tras el triunfo en Balaídos.
Lamine Yamal choca sus manos con Eric García tras el triunfo en Balaídos. / Lavandeira Jr | Efe

Las fotos del Celta-Barcelona

El cuadro azulgrana asalta Balaídos con un triplete de Lewandowski y aprovecha el pinchazo del Real Madrid

Las imágenes del Rayo Vallecano-Real Madrid

Con un triplete del polaco Robert Lewandowski, que no era titular desde la derrota en Sevilla del pasado 5 de octubre, y otro tanto de Lamine Yamal, el Barcelona cortó la racha triunfal del Celta (2-4) para marcharse al parón liguero a solo tres puntos del Real Madrid, después de que el líder de la Liga no pasase del empate en su visita a Vallecas.

Las fotos del Celta-Barcelona
1/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Brais Lorenzo | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
2/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Brais Lorenzo | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
3/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Brais Lorenzo | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
4/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
5/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
6/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
7/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
8/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
9/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
10/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
11/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
12/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
13/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
14/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
15/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
16/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
17/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
18/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
19/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
20/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
21/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
22/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
23/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
24/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
25/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
26/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
27/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
28/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
29/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
30/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
31/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
32/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
33/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
34/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
35/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
36/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
37/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
38/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
39/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
40/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
41/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
42/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
43/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
44/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
45/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
46/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
47/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Lavandeira Jr. | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
48/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Salvador Sas | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
49/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Salvador Sas | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
50/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Salvador Sas | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
51/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Salvador Sas | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
52/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Salvador Sas | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
53/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Salvador Sas | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
54/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Salvador Sas | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
55/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Salvador Sas | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
56/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Salvador Sas | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
57/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Salvador Sas | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
58/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Salvador Sas | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
59/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Salvador Sas | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
60/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Salvador Sas | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
61/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Salvador Sas | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
62/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Salvador Sas | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
63/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Salvador Sas | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
64/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Salvador Sas | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
65/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Salvador Sas | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
66/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Salvador Sas | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
67/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Salvador Sas | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
68/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Salvador Sas | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
69/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Salvador Sas | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
70/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Salvador Sas | Efe
Las fotos del Celta-Barcelona
71/71 Las fotos del Celta-Barcelona / Salvador Sas | Efe

También te puede interesar

Lo último

stats