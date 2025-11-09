Las fotos del Celta-Barcelona

Con un triplete del polaco Robert Lewandowski, que no era titular desde la derrota en Sevilla del pasado 5 de octubre, y otro tanto de Lamine Yamal, el Barcelona cortó la racha triunfal del Celta (2-4) para marcharse al parón liguero a solo tres puntos del Real Madrid, después de que el líder de la Liga no pasase del empate en su visita a Vallecas.
1/71Las fotos del Celta-Barcelona/Brais Lorenzo | Efe
2/71Las fotos del Celta-Barcelona/Brais Lorenzo | Efe
3/71Las fotos del Celta-Barcelona/Brais Lorenzo | Efe
4/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
5/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
6/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
7/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
8/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
9/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
10/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
11/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
12/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
13/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
14/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
15/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
16/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
17/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
18/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
19/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
20/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
21/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
22/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
23/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
24/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
25/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
26/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
27/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
28/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
29/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
30/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
31/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
32/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
33/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
34/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
35/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
36/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
37/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
38/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
39/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
40/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
41/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
42/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
43/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
44/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
45/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
46/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
47/71Las fotos del Celta-Barcelona/Lavandeira Jr. | Efe
48/71Las fotos del Celta-Barcelona/Salvador Sas | Efe
49/71Las fotos del Celta-Barcelona/Salvador Sas | Efe
50/71Las fotos del Celta-Barcelona/Salvador Sas | Efe
51/71Las fotos del Celta-Barcelona/Salvador Sas | Efe
52/71Las fotos del Celta-Barcelona/Salvador Sas | Efe
53/71Las fotos del Celta-Barcelona/Salvador Sas | Efe
54/71Las fotos del Celta-Barcelona/Salvador Sas | Efe
55/71Las fotos del Celta-Barcelona/Salvador Sas | Efe
56/71Las fotos del Celta-Barcelona/Salvador Sas | Efe
57/71Las fotos del Celta-Barcelona/Salvador Sas | Efe
58/71Las fotos del Celta-Barcelona/Salvador Sas | Efe
59/71Las fotos del Celta-Barcelona/Salvador Sas | Efe
60/71Las fotos del Celta-Barcelona/Salvador Sas | Efe
61/71Las fotos del Celta-Barcelona/Salvador Sas | Efe
62/71Las fotos del Celta-Barcelona/Salvador Sas | Efe
63/71Las fotos del Celta-Barcelona/Salvador Sas | Efe
64/71Las fotos del Celta-Barcelona/Salvador Sas | Efe
65/71Las fotos del Celta-Barcelona/Salvador Sas | Efe
66/71Las fotos del Celta-Barcelona/Salvador Sas | Efe
67/71Las fotos del Celta-Barcelona/Salvador Sas | Efe
68/71Las fotos del Celta-Barcelona/Salvador Sas | Efe
69/71Las fotos del Celta-Barcelona/Salvador Sas | Efe
70/71Las fotos del Celta-Barcelona/Salvador Sas | Efe
71/71Las fotos del Celta-Barcelona/Salvador Sas | Efe