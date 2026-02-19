Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno
Oriol Cardona hace historia con el oro olímpico y Ana Alonso completa el día grande del esquí de montaña español
La granadina Ana Alonso conquista el bronce olímpico en el estreno histórico del esquí de montaña
El español Oriol Cardona se proclamó campeón olímpico de sprint de esquí de montaña de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) que se disputó este jueves en la estación de Bormio, con lo que ganó el segundo oro invernal de toda la historia de España después de la que logró hace 54 años el madrileño Francisco Ferñández Ochoa.
Cardona, nacido hace 31 años en Bañolas (Gerona), doble campeón mundial y europeo, hizo buenos los pronósticos -apenas unos minutos después de que su compatriota Ana Alonso ganase el bronce- y se convirtió en el segundo campeón olímpico invernal español de toda la historia, después del inolvidable 'Paquito', oro en el eslalon de esquí alpino de Sapporo'72 (Japón).
Oriol ganó por delante del ruso Nikita Filippov, que fue segundo; y del francés Thibault Anselmet, que se colgó al pecho el bronce.
El día histórico para el deporte español se había iniciado con la medalla de bronce conquistada por la granadina Ana Alonso en la categoría femenina. El mérito de la esquiadora fue tremendo, ya que hace cuatro meses fue atropellada por un coche mientras entrenaba haciendo ciclismo y sufrió una fractura en su rodilla. Prefirió no operarse para llegar a los Juegos Olímpicos y conquistó el bronce.
1/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
2/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
3/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
4/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
5/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
6/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
7/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
8/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
9/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
10/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
11/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
12/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
13/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
14/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
15/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
16/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
17/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
18/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
19/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
20/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
21/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
22/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
23/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
24/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
25/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
26/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
27/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
28/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
29/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
30/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
31/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
32/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
33/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
34/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
35/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
36/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
37/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
38/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
39/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
40/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
41/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
42/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
43/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
44/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
45/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
46/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
47/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
48/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
49/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
50/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
51/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
52/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
53/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
54/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
55/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
56/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
57/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
58/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
59/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
60/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
61/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
62/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
63/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
64/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
65/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
66/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
67/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
68/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
69/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
70/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
71/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
72/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
73/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
74/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
75/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
76/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
77/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
78/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
79/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
80/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
81/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
82/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
83/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
84/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
85/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
86/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
87/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
88/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
89/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
90/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
91/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
92/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
93/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
94/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
95/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
96/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
97/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
98/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
99/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
100/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
101/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
102/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
103/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
104/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
105/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
106/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
107/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
108/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
109/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
110/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
111/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
112/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
113/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
114/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
115/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
116/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
117/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
118/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Anna Szilagyi | Efe
119/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
120/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
121/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
122/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
123/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
124/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
125/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
126/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
127/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
128/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
129/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
130/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
131/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
132/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
133/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
134/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
135/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
136/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
137/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
138/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
139/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
140/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
141/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
142/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
143/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
144/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
145/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
146/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
147/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
148/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
149/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
150/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
151/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
152/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
153/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
154/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
155/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
156/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
157/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
158/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
159/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
160/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
161/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
162/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
163/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
164/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
165/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
166/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
167/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
168/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
169/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
170/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
171/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe
172/172Las fotos del día grande de España en los Juegos Olímpicos de Invierno/Guillaume Horcajuelo | Efe