Joan Jordán, que volvía a jugar después de mucho tiempo con la camiseta del Sevilla, agradece el apoyo a los aficionados desplazados hasta Almendralejo.
Joan Jordán, que volvía a jugar después de mucho tiempo con la camiseta del Sevilla, agradece el apoyo a los aficionados desplazados hasta Almendralejo.

El Sevilla pasó este jueves la segunda ronda de Copa del Rey ante un Extremadura, de Segunda RFEF, que se mostró combativo pero no pudo imponerse a un Primera en el Estadio Francisco de la Hera y cayó por 1-2.

El partido comenzó en un ambiente de hermanamiento antes del pitido inicial con un aplaudido homenaje a José Antonio Reyes, histórico del Sevilla que también formó parte del club almendralejense, con la entrega a su padre, visiblemente emocionado, de una camiseta enmarcada del Extremadura.

Sin demasiadas ocasiones de gol hasta la mitad del primer tiempo, el Extremadura estuvo a la altura del Sevilla con presión adelantada y varios tiros a puerta, pero los goles de Alfon e Isaac pusieron a los blancos con un 0-2 al descanso. Acortó distancias pronto en la segunda mitad el cuadro local, pero los hombres de Almeyda supieron mantener el resultado para clasificarse.

Las fotos del Extremadura-Sevilla
1/124 Las fotos del Extremadura-Sevilla / Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
