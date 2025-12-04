Las fotos del Extremadura-Sevilla

El Sevilla pasó este jueves la segunda ronda de Copa del Rey ante un Extremadura, de Segunda RFEF, que se mostró combativo pero no pudo imponerse a un Primera en el Estadio Francisco de la Hera y cayó por 1-2.
El partido comenzó en un ambiente de hermanamiento antes del pitido inicial con un aplaudido homenaje a José Antonio Reyes, histórico del Sevilla que también formó parte del club almendralejense, con la entrega a su padre, visiblemente emocionado, de una camiseta enmarcada del Extremadura.
Sin demasiadas ocasiones de gol hasta la mitad del primer tiempo, el Extremadura estuvo a la altura del Sevilla con presión adelantada y varios tiros a puerta, pero los goles de Alfon e Isaac pusieron a los blancos con un 0-2 al descanso. Acortó distancias pronto en la segunda mitad el cuadro local, pero los hombres de Almeyda supieron mantener el resultado para clasificarse.
1/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
2/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
3/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
4/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
5/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
6/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
7/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
8/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
9/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
10/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
11/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
12/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
13/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
14/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
15/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
16/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
17/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
18/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
19/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
20/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
21/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
22/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
23/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
24/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
25/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
26/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
27/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
28/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
29/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
30/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
31/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
32/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
33/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
34/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
35/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
36/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
37/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
38/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
39/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
40/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
41/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
42/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
43/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
44/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
45/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
46/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
47/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
48/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
49/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
50/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
51/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
52/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
53/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
54/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
55/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
56/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
57/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
58/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
59/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
60/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
61/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
62/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
63/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
64/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
65/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Jero Morales | Efe
66/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Jero Morales | Efe
67/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Jero Morales | Efe
68/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Jero Morales | Efe
69/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Jero Morales | Efe
70/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Jero Morales | Efe
71/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Jero Morales | Efe
72/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Jero Morales | Efe
73/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Jero Morales | Efe
74/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Jero Morales | Efe
75/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Jero Morales | Efe
76/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Jero Morales | Efe
77/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Jero Morales | Efe
78/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Jero Morales | Efe
79/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Jero Morales | Efe
80/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Jero Morales | Efe
81/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Jero Morales | Efe
82/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Jero Morales | Efe
83/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Jero Morales | Efe
84/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
85/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
86/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
87/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
88/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
89/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
90/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
91/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
92/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
93/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
94/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
95/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
96/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
97/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
98/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
99/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
100/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
101/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
102/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
103/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
104/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
105/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
106/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
107/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
108/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
109/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
110/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
111/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
112/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
113/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
114/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
115/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
116/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
117/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
118/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
119/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
120/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
121/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
122/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
123/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press
124/124Las fotos del Extremadura-Sevilla/Joaquín Corchero | AFP 7 | Europa Press