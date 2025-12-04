El Extremadura-Sevilla de Copa del Rey, en directo

En medio de un ambiente de cierta preocupación tras la derrota en el derbi y la racha de 3 puntos de 18 en la Liga, el Sevilla visita al CD Extremadura en una eliminatoria de Copa del Rey (treintadosavos de final) que puede convertirse en un boomerang peligroso para el equipo de Matías Almeyda. En principio, el equipo de Primera División es muy superior a un rival que milita en Segunda RFEF, pero ya se han visto varios sustos como los de Villarreal o Getafe o la eliminación este mismo miércoles del Girona.

En las gradas del Francisco de la Hera se espera un gran ambiente con la presencia de más de 4.000 sevillistas y además el encuentro servirá para brindar un emotivo homenaje a la memoria de José Antonio Reyes, ex futbolista de Sevilla y Extremadura que falleció en 2019 en accidente de tráfico cuando era jugador azulgrana.

El duelo, que comienza a las 21:00 horas (Movistar LaLiga 4), será dirigido por el castellano-manchego Alberola Rojas.