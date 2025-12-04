El Sevilla se equivoca en su cartel de Copa y sitúa el partido en Badajoz en vez de Almendralejo

El Sevilla FC ha protagonizado un sonado error en sus redes sociales al confundir Badajoz con Almendralejo en el cartel promocional del partido de Copa del Rey que disputa contra el CD Extremadura este 4 de diciembre de 2025. La imagen, diseñada con estética de óleo, muestra monumentos emblemáticos de la capital pacense como la Plaza Alta, la Torre de la Alcazaba y la conocida como Giralda de Badajoz, cuando el encuentro se celebrará en Almendralejo, localidad situada a más de 60 kilómetros de distancia.

La equivocación no ha tardado en desatar una oleada de comentarios en redes sociales, donde usuarios indignados y otros más humorísticos han señalado el despiste del club hispalense. "Eso es Badajoz, no Almendralejo", reprochaba un aficionado en los comentarios del post. Otros usuarios fueron más contundentes: "Ya que jugáis contra un rival más humilde, al menos podríais saber dónde jugáis". El mensaje original del Sevilla, que acompañaba las imágenes con el texto "Cita con la Copa del Rey frente al @CDExt194 ¡Vamos a por el pase equipo!", ha acumulado miles de interacciones en pocas horas, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en el ámbito futbolístico extremeño.

La confusión geográfica que se hizo viral

Este desliz ha ocurrido en un momento de máxima expectación para el CD Extremadura y Almendralejo, que se preparan para recibir al conjunto sevillano en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El partido, programado para las 21:00 horas del miércoles, ha generado gran ilusión en la localidad extremeña, que ahora ve cómo su cita con el equipo andaluz viene precedida por este error geográfico que ya forma parte de la historia reciente del enfrentamiento.

"Podríais haber puesto algo de Almendralejo y no de Badajoz, digo yo", comentaba otro usuario con ironía, mientras que algunos seguidores han tomado el error con humor, creando memes y montajes alternativos con imágenes de Almendralejo. La situación ha dado lugar incluso a que algunos restaurantes y comercios locales lancen promociones especiales con guiños a la confusión, aprovechando el tirón mediático que ha generado el despiste del club hispalense.

El CD Extremadura y su trayectoria reciente

El CD Extremadura, fundado en 1994 tras la desaparición del histórico CF Extremadura, afronta este partido de Copa del Rey como uno de los momentos cumbre de su reciente historia. El conjunto extremeño milita actualmente en Segunda Federación, por lo que el enfrentamiento contra el Sevilla FC, equipo de Primera División y con múltiples títulos internacionales, supone una oportunidad única para sus jugadores y aficionados.

La entidad extremeña ha experimentado diversos altibajos en su trayectoria, incluyendo problemas económicos y administrativos que han marcado su desarrollo en las últimas décadas. Este partido representa una ventana al fútbol de élite y una importante inyección económica para sus arcas, además de una jornada festiva para toda la localidad de Almendralejo.

El estadio Francisco de la Hera, con capacidad para unos 12.000 espectadores, se prepara para vivir una noche histórica. La afición local espera que el equipo pueda dar la sorpresa ante un Sevilla que, aunque parte como claro favorito, podría encontrarse con un ambiente adverso, especialmente tras la polémica del cartel.

Badajoz y Almendralejo: dos referentes del fútbol extremeño

La confusión entre estas dos localidades extremeñas no es casual, ya que ambas ciudades tienen tradición futbolística en la región. Badajoz, con su CD Badajoz fundado en 1905, y Almendralejo, que albergó al histórico CF Extremadura que llegó a militar en Primera División en los años 90, son dos de los principales exponentes del fútbol en Extremadura.

Sin embargo, las diferencias entre ambas ciudades son notables. Badajoz es la capital de la provincia homónima y cuenta con más de 150.000 habitantes, siendo la ciudad más poblada de Extremadura. Sus monumentos, precisamente los que aparecían en el polémico cartel del Sevilla FC, son parte del patrimonio histórico de la región, con la Plaza Alta y la Torre de Espantaperros como símbolos reconocibles de la ciudad.

Por su parte, Almendralejo, situada en la comarca de Tierra de Barros y conocida como 'Ciudad del Vino' por su tradición vitivinícola, tiene una población cercana a los 35.000 habitantes. Entre sus monumentos destacados se encuentran el Teatro Carolina Coronado o la Plaza de Toros, construcciones que hubieran sido más apropiadas para ilustrar el cartel del partido que disputará el Sevilla en su estadio.

Aunque se trata de un simple error de comunicación, la confusión podría añadir un componente extra de motivación para el CD Extremadura y su afición. Los deslices de este tipo suelen interpretarse como una falta de respeto o desconocimiento hacia el rival, lo que puede utilizarse como factor motivacional adicional para el equipo de menor categoría.

El entrenador del conjunto extremeño podría aprovechar esta circunstancia para aumentar la implicación emocional de sus jugadores, recordándoles que deben hacerse respetar en el terreno de juego frente a un rival que ni siquiera conoce la ciudad donde va a jugar. Por su parte, el Sevilla FC tendrá que lidiar con un ambiente potencialmente más hostil de lo habitual para un partido de estas características.

Más allá de lo anecdótico, este tipo de situaciones ponen de manifiesto la importancia de cuidar la comunicación externa en los clubes profesionales, especialmente en una era donde cualquier error se magnifica rápidamente a través de las redes sociales. El departamento de comunicación del Sevilla FC seguramente tomará nota para evitar situaciones similares en el futuro, que pueden afectar a la imagen del club.