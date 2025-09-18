Las fotos del Newcastle-Barcelona

Marcus Rashford, pitado durante todo el partido por la afición del Newcastle y necesitado durante años de una actuación así, estrenó su cuenta goleadora como jugador del Barcelona con un sublime cabezazo y un misil a la escuadra para empezar esta Champions League con victoria frente al Newcastle United (1-2).
El delantero inglés, que sabe que tiene cuentas pendientes con Inglaterra después de marcharse por la puerta de atrás del Manchester United, impresionó al seleccionador inglés, Thomas Tuchel, presente en la grada, con uno de sus mejores partidos en mucho tiempo.
1/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
2/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
3/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
4/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
5/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
6/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
7/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
8/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
9/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
10/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
11/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
12/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
13/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
14/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
15/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
16/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
17/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
18/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
19/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
20/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
21/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
22/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
23/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
24/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
25/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
26/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
27/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
28/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
29/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
30/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
31/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
32/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
33/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
34/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
35/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
36/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
37/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
38/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
39/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
40/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
41/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
42/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
43/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
44/254Las fotos del Newcastle - Barcelona/Alex Dodd | Efe
45/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
46/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
47/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
48/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
49/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
50/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
51/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
52/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
53/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
54/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
55/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
56/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
57/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
58/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
59/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
60/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
61/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
62/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
63/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
64/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
65/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
66/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
67/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
68/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
69/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
70/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
71/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
72/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
73/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
74/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
75/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
76/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
77/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
78/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
79/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
80/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
81/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
82/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
83/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
84/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
85/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
86/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
87/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
88/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
89/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
90/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
91/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
92/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
93/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
94/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
95/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
96/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
97/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
98/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
99/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
100/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
101/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
102/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
103/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
104/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
105/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
106/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
107/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
108/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
109/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
110/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
111/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
112/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
113/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
114/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
115/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
116/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
117/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
118/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
119/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
120/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
121/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
122/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
123/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
124/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
125/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
126/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
127/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
128/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
129/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
130/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
131/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
132/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
133/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
134/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
135/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
136/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
137/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
138/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
139/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
140/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
141/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
142/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
143/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
144/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
145/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
146/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
147/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
148/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
149/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
150/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
151/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
152/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
153/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
154/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
155/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
156/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
157/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
158/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
159/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
160/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
161/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
162/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
163/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
164/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
165/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
166/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
167/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
168/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
169/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
170/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
171/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
172/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
173/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
174/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
175/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
176/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
177/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
178/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
179/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
180/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
181/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
182/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
183/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
184/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
185/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
186/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
187/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
188/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
189/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
190/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
191/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
192/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
193/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
194/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
195/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
196/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
197/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
198/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
199/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
200/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
201/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
202/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
203/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
204/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
205/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
206/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
207/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
208/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
209/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
210/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
211/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
212/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
213/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
214/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
215/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
216/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
217/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
218/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
219/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
220/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
221/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
222/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
223/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
224/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
225/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
226/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
227/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
228/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
229/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
230/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
231/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
232/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
233/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
234/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
235/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
236/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
237/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
238/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
239/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
240/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
241/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
242/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
243/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
244/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
245/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
246/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
247/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
248/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
249/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
250/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
251/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
252/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
253/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press
254/254Las fotos del Newcastle-Barcelona/AFP7 / Europa Press