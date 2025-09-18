Marcus Rashford mira hacia la grada con gesto de reivindicación tras su golazo al Newcastle.
Marcus Rashford mira hacia la grada con gesto de reivindicación tras su golazo al Newcastle. / Alex Dodd | Efe

Las fotos del Newcastle-Barcelona

Rashford es profeta en su tierra (1-2)

Redacción Deportes

Newcastle, 18 de septiembre 2025 - 23:31

Marcus Rashford, pitado durante todo el partido por la afición del Newcastle y necesitado durante años de una actuación así, estrenó su cuenta goleadora como jugador del Barcelona con un sublime cabezazo y un misil a la escuadra para empezar esta Champions League con victoria frente al Newcastle United (1-2).

El delantero inglés, que sabe que tiene cuentas pendientes con Inglaterra después de marcharse por la puerta de atrás del Manchester United, impresionó al seleccionador inglés, Thomas Tuchel, presente en la grada, con uno de sus mejores partidos en mucho tiempo.

