Musetti se marcha de la pista apesadumbrado mientras Djokovic lo aplaude.
Musetti se marcha de la pista apesadumbrado mientras Djokovic lo aplaude. / James Ross | Efe

Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final

Abierto de Australia | Djokovic avanza a semifinales cuando perdía 2-0 tras la retirada de Musetti

El serbio Novak Djokovic se situó en las semifinales del Abierto de Australia beneficiado por la retirada de su rival, el italiano Lorenzo Musetti, que había ganado los dos primeros sets pero que se lesionó en el abductor de la pierna derecha.

El italiano había ganado los dos primeros sets por 6-4 y 6-3, pero en el inicio del tercero sufrió un dolor muscular en la zona, tras el segundo juego, y pidió la asistencia médica. Intentó volver a jugar pero no pudo y con 3-1 en el tercer set, tras una doble falta y cuando solo se había jugado una hora y 59 minutos dejó el partido.

Djokovic jugará la semifinal contra el ganador del partido entre el italiano Jannik Sinner y el estadounidense Ben Shelton.

1/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
2/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
3/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
4/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
5/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
6/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
7/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
8/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
9/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
10/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
11/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
12/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
13/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
14/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
15/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
16/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
17/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
18/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
19/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
20/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
21/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
22/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
23/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
24/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
25/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
26/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
27/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
28/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
29/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
30/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
31/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
32/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
33/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
34/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
35/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
36/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
37/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
38/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
39/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
40/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
41/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
42/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
43/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
44/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
45/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
46/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
47/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
48/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
49/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
50/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
51/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
52/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
53/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
54/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
55/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
56/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
57/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
58/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
59/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
60/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
61/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
62/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
63/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
64/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
65/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
66/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
67/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
68/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
69/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
70/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
71/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
72/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
73/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
74/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
75/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
76/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
77/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
78/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
79/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
80/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
81/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
82/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
83/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
84/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
85/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
86/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
87/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
88/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
89/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
90/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
91/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
92/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
93/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
94/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
95/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
96/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
97/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
98/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
99/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
100/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
101/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
102/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
103/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
104/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
105/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
106/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
107/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
108/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
109/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
110/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
111/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
112/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
113/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
114/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
115/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
116/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / James Ross | Efe
117/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
118/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
119/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
120/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
121/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
122/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
123/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
124/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe
125/125 Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final / Joel Carrett | Efe

