Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final

El serbio Novak Djokovic se situó en las semifinales del Abierto de Australia beneficiado por la retirada de su rival, el italiano Lorenzo Musetti, que había ganado los dos primeros sets pero que se lesionó en el abductor de la pierna derecha.
El italiano había ganado los dos primeros sets por 6-4 y 6-3, pero en el inicio del tercero sufrió un dolor muscular en la zona, tras el segundo juego, y pidió la asistencia médica. Intentó volver a jugar pero no pudo y con 3-1 en el tercer set, tras una doble falta y cuando solo se había jugado una hora y 59 minutos dejó el partido.
Djokovic jugará la semifinal contra el ganador del partido entre el italiano Jannik Sinner y el estadounidense Ben Shelton.
1/125Las fotos de la retirada de Musetti ante Djokovic y del resto de cuartos de final/James Ross | Efe
