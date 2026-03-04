Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic

La Real Sociedad se ha impuesto en el derbi vasco al Athletic Club en Anoeta por 1-0 en el partido de vuelta de la semifinal (2-0 en el global) gracias a un tanto de Mikel Oyarzabal de penalti y será el rival del Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey.
La primera parte tuvo poco de atractivo entre dos equipos que mostraron un lógico nerviosismo. La primera acción de peligro del partido fue para el Athletic mediante un cabezazo demasiado cruzado de Berenguer en el primer minuto, y la Real respondió en un par de ocasiones mediante disparos sin premio de Soler.
En el último cuarto de hora y con el Athletic necesitado de marcar para mandar la semifinal a la prórroga, el colegiado Soto Grado decretó penalti para la Real a instancias del VAR por un agarrón sostenido de Ruiz de Galarreta al venezolano Yangel Herrera y Mikel Oyarzabal no perdonó desde los once metros para, prácticamente, sentenciar la eliminatoria y mandar a la Real a la gran final de Sevilla (minuto 87) contra el Atlético de Madrid, verdugo del Barcelona.
1/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
2/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
3/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
4/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
5/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
6/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
7/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
8/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
9/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
10/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
11/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
12/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
13/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
14/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
15/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
16/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
17/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
18/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
19/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
20/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
21/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
22/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
23/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
24/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
25/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
26/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
27/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
28/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
29/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
30/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
31/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
32/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
33/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
34/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
35/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
36/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
37/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
38/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
39/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
40/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
41/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
42/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
43/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
44/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
45/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
46/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
47/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
48/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
49/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
50/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
51/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
52/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
53/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
54/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
55/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
56/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
57/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
58/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
59/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
60/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
61/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
62/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
63/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
64/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
65/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
66/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
67/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
68/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
69/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
70/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
71/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
72/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
73/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
74/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
75/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
76/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
77/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
78/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
79/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
80/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
81/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
82/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
83/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
84/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
85/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
86/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
87/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
88/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
89/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
90/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
91/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
92/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
93/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
94/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
95/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
96/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
97/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
98/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
99/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
100/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
101/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
102/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
103/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
104/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
105/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
106/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
107/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
108/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
109/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
110/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
111/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
112/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/Javier Etxezarreta | Efe
113/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
114/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
115/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
116/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
117/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
118/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
119/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
120/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
121/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
122/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
123/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
124/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
125/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
126/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
127/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
128/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
129/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
130/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
131/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
132/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
133/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
134/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
135/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
136/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
137/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
138/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
139/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
140/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
141/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
142/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
143/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
144/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
145/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
146/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
147/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
148/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press
149/149Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic/AFP 7 | Europa Press