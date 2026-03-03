Los jugadores del Atlético celebran la clasificación para la final tras el susto en el Camp Nou.
Los jugadores del Atlético celebran la clasificación para la final tras el susto en el Camp Nou. / AFP7 | Europa Press

Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid

El Barça rozó la proeza ante un Atlético que regresa a una final trece años después

El Atlético de Madrid frustró este martes el intento de remontada del Barcelona, que logró una victoria insuficiente en el Spotify Camp Nou (3-0) en la vuelta de las semifinales de la Copa de Rey, e hizo valer el 4-0 de la ida para clasificarse para la final.

El conjunto azulgrana, que perdió por lesión a Jules Kounde y a su sustituto Alejandro Balde, recortó a la desventaja con los tantos en la primera mitad de Marc Bernal, en el minuto 29, y de Raphinha, en el 47+ de penalti, y nuevamente de Bernal en el minuto 72, pero se quedó a una diana de forzar la prórroga.

