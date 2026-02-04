Las fotos del Valencia-Athletic

Iñaki Williams dio el pase a semifinales de la Copa del Rey al Athletic este miércoles en Mestalla con un gol en el minuto 96 después de una primera parte en la que el nigeriano Sadiq Umar empató tras marcar un autogol y una segunda mitad en la que Stole Dimitrievski paró un penalti a Mikel Jauregizar en el minuto 75.
