Francisco Román gana el I GP “Ciudad de Sevilla” del Ayuntamiento de Sevilla

El jinete sevillano Francisco Román se impuso con autoridad en el I Gran Premio Ciudad de Sevilla del Ayuntamiento de Sevilla, prueba reina del CSN4* que cerró la jornada final en la pista central del Real Club Pineda. Con Garou de Blonde completó un desempate impecable en 39.03s, tiempo inalcanzable para el resto de los clasificados.

El recorrido decisivo constaba de siete obstáculos y ocho esfuerzos, con un doble vertical–fondo que exigía precisión y un cierre muy técnico. La clave estuvo en reducir trancos en los dos últimos saltos y girar corto hacia la línea final, donde el jinete de Pineda ahorró tiempo con un trazado valiente que le dio la victoria.

Luis Plaza, con Vegas de la Fol, también sin faltas, fue segundo con un registro de 41.95s, mientras que Pello Elorduy, con Furiazzo de L’A, ocupó la tercera posición tras un recorrido penalizado con 4 puntos pese a firmar el mejor tiempo del desempate, 39.27s.

Tras la entrega del tras el GP Ciudad de Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla y el Real Club Pineda rindieron homenaje al jinete olímpico Luis Astolfi, quien recibió un Giraldillo conmemorativo, en reconocimiento a una vida dedicada a la hípica y a llevar el nombre de Sevilla por el mundo

Jaime Astolfi domina el 1.30m

En la prueba de 1.30m, con 120 participantes, el triunfo fue para el jinete de Pineda Jaime Astolfi López, habitual protagonista en las pistas de casa, que volvió a imponerse con Foyal de la Chenee tras un recorrido sin faltas en 58.08s. Salía con el dorsal 76, lo que lo obligó a apurar al máximo su trazado para superar a Waleska Pérez Hernández con G-Lestra L Z, segunda con 59.29s, y al portugués Martim Portela con Daiquiri CC, tercero con 60.44s.

La última prueba del I Concurso Hípico Ciudad de Sevilla, impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla junto al Real Club Pineda, tuvo como vencedor a Alejandro Alonso Buzo, que repitió triunfo en la categoría de 1.20m montando a Single Lady de Sauco. Con un recorrido sin faltas en 60.67s, se impuso a María del Pópulo González con Guajira, segunda con 62.15s, y a Juan Astolfi con Corintia de Mies, tercero con 64.34s. La prueba puso el broche final a una intensa jornada en la que se consolidó el nuevo CSN4* Ciudad de Sevilla como referente en el calendario nacional.

IX Campeonato de España de Veteranos de Saltos

El IX Campeonato de España de Jinetes Veteranos 1* tuvo un desenlace vibrante con el triunfo de Juan de la Cruz Queipo de Llano, que se alzó con la medalla de oro montando a Tanaka y un acumulado de 1.04 puntos tras tres jornadas impecables. La medalla de plata fue para Javier Carlos Catalán con Diamond in the Sky Yar, con un total de 2.00 puntos, y el bronce para Noelia Bayarri con Erdeven du Tertre, que cerró con 5.80 puntos. La regularidad y precisión de Queipo de Llano en los momentos decisivos le permitieron imponerse en un campeonato de altísimo nivel, donde la emoción se mantuvo hasta el último obstáculo.

Iván Rodrigáñez, mientras, se proclamó campeón de España de la categoría VET 0* montando a Wata, sumando así su tercer título nacional. El jinete de Jaizubia, que partía como líder tras las dos calificativas previas, cerró el campeonato con un total de 4 puntos, resultado suficiente para mantenerse al frente pese a un derribo en la final y llevarse la medalla de oro en el Campeonato de España de Veteranos 0*

La medalla de plata fue para Rubén Fernando Sánchez, con Z-Voltaire y 4.08 puntos, mientras que la medalla de bronce correspondió a la sevillana Mónica Llach, con Olivia Valere, que cerró el campeonato con 6.72 puntos. La final estuvo marcada por la igualdad entre los primeros clasificados, con un recorrido técnico y muy exigente que obligó a afinar en cada giro.

Si bien ninguno de los medallistas fue el ganador de la tercera calificativa, la victoria en esta última manga correspondió a Luis Manuel Gutiérrez Martínez, que se impuso con Dream de Marigny tras un recorrido sin faltas en 57.19s, uno de los más rápidos del campeonato.