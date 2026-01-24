El Fundación Cajasol Andalucía alcanza la cima y se mete en su primera final de la Copa de la Reina

El Fundación Cajasol Andalucía ya es parte de la historia del voleibol español. El conjunto nazareno disputará este domingo, a partir de las 18:30 horas, la primera final de la Copa de la Reina de toda su trayectoria después de protagonizar una remontada memorable ante el Avarca de Menorca, vigente campeón del torneo. Más de dos horas y media de máxima tensión, emoción y voleibol de alto nivel culminaron con un triunfo por 2-3 (24-26, 25-15, 25,16, 20-25 y 13-15) y un 13-15 final en el desempate que desató la euforia del equipo andaluz.

Desde el primer punto se palpó que estaba en juego un billete para la final. El primer set fue un reflejo perfecto de la igualdad entre dos equipos conscientes de la magnitud del partido. Ambos conjuntos se mostraron sólidos en los bloqueos y precisos en la recepción, permitiendo un ritmo alto de juego. El Fundación Cajasol Andalucía, con Maguilaura Frías asumiendo galones ofensivos y con Jada Burse y Lucía Prol encontrando continuidad en el ataque, sostuvo el pulso hasta el tramo decisivo. Tras un intercambio constante de puntos y una reacción oportuna en los momentos clave, el equipo de Ricardo Torronteras cerró el set por 24-26, enviando un mensaje claro de ambición.

La respuesta del Avarca de Menorca no se hizo esperar. El segundo set arrancó con un parcial contundente de las baleares, que aprovecharon los errores en ataque del conjunto nazareno y elevaron la presión con un saque muy incómodo. Pese a los intentos del Fundación Cajasol Andalucía por recortar distancias, las de Bep Llorens dominaron el parcial y se lo adjudicaron por 25-15, devolviendo la igualdad al marcador.

El tercer set mantuvo la misma dinámica favorable al conjunto menorquín. El Avarca impuso su ritmo desde el saque, dificultó la construcción del juego nazareno y amplió su ventaja progresivamente. Aunque hubo destellos de calidad por parte de Burse y Prol, el set se escapó por 25-16, dejando al Fundación Cajasol Andalucía contra las cuerdas y obligado a reaccionar para seguir vivo en la Copa de la Reina.

Remontada

Lejos de venirse abajo, el equipo nazareno sacó a relucir su mejor versión competitiva en el cuarto set. Con mayor agresividad en el saque y una defensa más consistente, el partido volvió a equilibrarse. La entrada de Helena Orejas fue determinante, y Jada Burse asumió el liderazgo ofensivo en los momentos decisivos. El 20-25 final forzó el tie-break y confirmó que el Fundación Cajasol Andalucía estaba dispuesto a todo para alcanzar su sueño.

El desempate fue un auténtico ejercicio de valentía y fe. Cada punto se jugó como si fuera el último, con defensas espectaculares, bloqueos decisivos y un compromiso colectivo absoluto. Maguilaura Frías, Isabel Barón y una Jada Burse incontenible sostuvieron al equipo en los momentos más delicados. El 13-15 definitivo desató la celebración y certificó el pase a una final histórica.

Este domingo, el Fundación Cajasol Andalucía se medirá en la final al ganador del duelo entre el Emalsa Gran Canaria y el CV Heidelberg, con la ilusión intacta y la convicción de que este equipo ya ha demostrado que puede competir contra cualquiera. Pase lo que pase, el conjunto nazareno ya ha escrito una de las páginas más brillantes de su historia deportiva.