El Fundación Cajasol Andalucía cierra la primera vuelta perdiendo con el Melilla en casa (2-3)

No pudo cerrar la primera vuelta el Fundación Cajasol Andalucía con victoria y terminó cayendo por 2-3 frente al CV Melilla en un ajustado desempate que se decantó para las visitantes por 15-17. Las nazarenas llegan al ecuador de la liga, sin embargo, con el objetivo cumplido de clasificarse para la Copa de la Reina, cuyo rival conocerá este lunes así como el cuadro completo de la competición.

La igualdad marcó el partido desde el inicio con dos equipos que hacían daño con sus ataques y que por momentos controlaron el bloqueo. Así se llegó a un diez iguales que auguraba ya que el choque se iba a decidir por detalles. Una diagonal corta espectacular de Maguilaura Frías puso el 16-14 en el marcador para, acto seguido, llevarse Leticia Delagrammatikas un duelo en la red y abrir diferencias de tres puntos, lo que llevó al primer tiempo muerto visitante. Jada Burse lideró al equipo en puntuación en el primer set con recursos en ataque para sumar. Ricardo Torronteras dio minutos también a Alejandra Pérez como receptora y Helena Orejas al saque para cerrar la primera manga por 25-16.

Comenzó el segundo set con un Melilla que dio un paso al frente. Kennedi Evans y Jada Burse recortaron diferencias desde el 5-8 hasta el 7-8. Pidió tiempo muerto Ricardo Torronteras, porque apretaron en saque las visitantes y volvieron a irse de tres puntos. No encontraba Hemery Herman soluciones para salir en rotación y el 13-17 complicó un set que desde un inicio se presentó difícil. Evans y Delagrammatikas por el centro daban soluciones para puntuar, aunque no recortaron diferencias para el conjunto sevillano, que cedió por 21-25.

La igualdad inicial del tercer set la rompieron Kennedi Evans con un saque directo y Emery Herman con una finta para poner el 8-5 en el marcador. La colocadora del conjunto nazareno mantuvo un gran nivel de saque y tras una reconstrucción perfecta de Isabel Barón, Maguilaura Frías puso el 11-7 obligando al técnico visitante a pedir tiempo muerto. El Melilla buscaba soluciones, especialmente en recepción. Heloisa Pereira tiró del conjunto norteafricano en ataque, pero Kennedi Evans cerraba cada opción en bloqueo. Sin embargo, del 16-11 se pasó a un inquietante 19-16 a base de defensas y apoyado en un buen ataque por las alas. El 20-19 devolvió de nuevo la igualdad al set, pero Kennedi Evans puso el 22-20 con un buen bloqueo y con un saque directo cerró el tercer set por 25-22.

Arrancó bien la cuarta manga el Fundación Cajasol Andalucía con 6-3. El Melilla reaccionó hasta el 9-8 con una gran Heloisa Pereira que ya superaba los 20 puntos en el partido. Tuvo que pararlo Ricardo Torronteras con 11-13 con cinco fallos locales. No reaccionaron las de Dos Hermanas y las melillenses consiguieron marcharse en el marcador, pese a que Torronteras movía el banquillo en busca de soluciones con la entrada de Alejandra Pérez por Lucía Prol, pero no consiguió recortar diferencias y finalmente el set se fue para Melilla por 18-25.

Todo estaba por decidir en el desempate. Empezó el Melilla con un 3-5 en el electrónico gracias a su ataque por las alas pero consiguieron igualarlo las nazarenas a siete. Una decisión arbitral muy controvertida encendió al pabellón de Los Montecillos al completo y las melillenses se fueron 7-9, pero Lucía Prol puso el 13 iguales, con Barón levantando pelotas imposibles, después de ir a remolque durante todo el set. Salvó dos bolas de partido el equipo de Ricardo Torronteras, pero terminó cayendo 15-17 en el desempate.