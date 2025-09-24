El Fundación Cajasol Andalucía se estrena esta pretemporada en Dos Hermanas

Dos Hermanas será sede del Weekend Voleibol Fest, provincia de Sevilla, del 25 al 27 de septiembre. El pabellón de Los Montecillos acogerá un gran torneo de voleibol que enfrentará al Fundación Cajasol Andalucía a tres grandes equipos de la competición como el Avarca de Menorca, el CV Melilla y el CV Kiele Socuéllamos en un formato donde todos los equipos disputarán tres partidos.

El conjunto de Ricardo Torronteras se estrenará esta pretemporada el jueves 25 de septiembre en el primer partido frente al Avarca de Menorca, actual campeón de la Copa de Reina y subcampeón de la Liga Iberdrola. Una buena piedra de toque para comenzar la preparación de cara a una ilusionante temporada. El partido empezará a las 20:00 horas en un pabellón de Los Montecillos que espera una gran afluencia de público para disfrutar de una auténtica fiesta del voleibol en Sevilla.

Al día siguiente y en el mismo horario y escenario, recibirá el segundo encuentro frente al CV Melilla, equipo recién ascendido a la categoría. Un equipo que ya se ha estrenado con muy buenas sensaciones en esta pretemporada jugando un torneo en Gran Canaria y que espera dar su mejor versión en Dos Hermanas.

Por último, el sábado cerrará el Weekend Voleibol Fest frente al CV Kiele Socuéllamos, un histórico de la Liga Iberdrola que cada año es firme candidato a jugar los play off por el título liguero. Otra buena piedra de toque para ver las primeras sensaciones del equipo nazareno. El Fundación Cajasol Andalucía afrontará este torneo antes de jugar el próximo domingo la final de la Copa de Andalucía donde defiende título y que se disputará el domingo a las 12:00 horas en Tomares frente al Universidad de Granada, equipo de la Superliga 2 femenina.

El Weekend Voleibol Fest será una fiesta del voleibol en Sevilla que acogerá este torneo para el que ya puedes solicitar tu invitación gratuita a través del formulario habilitado en la web www.voleibolfest.com. También puedes hacerlo en las redes sociales del CAV Esquimo. El mejor voleibol femenino andaluz llega a Sevilla como epicentro de este deporte.