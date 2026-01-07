El Fundación Cajasol Andalucía se mide al gigante griego GS Panionios en una noche europea para la historia

El Fundación Cajasol Andalucía afronta una cita histórica este jueves 8 de enero, a las 19:00 horas, en el pabellón Francisco de Dios Jiménez (Los Montecillos), donde recibirá al potente GS Panionios de Grecia en la ida de los octavos de final de la CEV Challenge Cup. Será el segundo año consecutivo en el que el conjunto nazareno alcanza esta ronda de una competición europea, tras eliminar esta temporada al VK Slovan Bratislava y al Dynamo Apeldoorn.

El rival no será uno cualquiera. El GS Panionios, fundado en 1925, vive uno de los momentos más brillantes de su historia reciente tras proclamarse campeón de la Supercopa de Grecia. Su plantilla reúne a algunas de las mejores jugadoras del voleibol mundial, encabezadas por Polina Rahimova, auténtica leyenda internacional. La opuesta azerbaiyana ostenta el récord histórico de 58 puntos en un solo partido, logrado en la V-League de Japón en 2015, y cuenta con títulos de liga en Turquía, Brasil, Corea, Japón y Azerbaiyán, además de una Golden League con su selección. Rahimova ha sido MVP y máxima anotadora en las ligas más exigentes del planeta.

Junto a ella destaca Elitsa Vasileva-Atanasijević, excapitana de la selección búlgara y campeona de la Champions League. Su palmarés incluye la Supercopa de Italia y el oro en la Golden League, aportando experiencia y liderazgo tras competir al máximo nivel en Europa y Rusia. La calidad de su plantilla, sumada a la dirección de un técnico de prestigio, convierte al GS Panionios en un adversario de talla mundial y en un atractivo excepcional para la afición nazarena.

En el plano deportivo, el conjunto griego ocupa actualmente la tercera posición en su liga. Tras un arranque irregular, ha encadenado once victorias en los últimos doce partidos, destacando el triunfo por 3-2 ante Olympiacos en la Supercopa de Grecia.

El Fundación Cajasol Andalucía regresará a la competición tras el parón navideño con la ilusión intacta. Las nazarenas llegan reforzadas anímicamente después de superar al Dynamo Apeldoorn en el set de oro y de lograr una contundente victoria por 3-0 frente al DSV Sant Cugat en la Liga Iberdrola, resultado que las sitúa en la zona alta de la clasificación.

Además, Dos Hermanas aún conserva el recuerdo de la gesta europea del pasado curso frente al CV Panathinaikos, actual líder de la liga griega. Aquel triunfo, también decidido en el set de oro, supuso una página dorada en la historia del club dirigido por Ricardo Torronteras, que ahora sueña con volver a sorprender al continente.