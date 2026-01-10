El Fundación Cajasol Andalucía roza la sorpresa en Gran Canaria, pero se queda sin premio (3-1)

El Fundación Cajasol Andalucía regresó de Gran Canaria con las manos vacías, pero con la certeza de haber competido de tú a tú en uno de los escenarios más exigentes de la Liga Iberdrola. El conjunto nazareno cayó por 3-1 frente al Emalsa Gran Canaria en un duelo marcado por la igualdad, los pequeños detalles y un último set que rompió definitivamente el equilibrio del choque.

El Gran Canaria Arena fue testigo de un inicio vibrante. El equipo dirigido por Ricardo Torronteras entró al partido sin complejos, firme en recepción y con claridad en el cambio de saque. Jada Burse y Maguilaura Frías castigaban por las alas, mientras Emery Herman distribuía con criterio, encontrando también opciones por el centro. El marcador reflejaba un esperanzador 8-10, pero el poderío ofensivo y el bloqueo local comenzaron a inclinar la balanza. A pesar del gran trabajo defensivo, con Bianca Polo destacando como líbero ante la baja de Isabel Barón, el primer set cayó del lado insular por un ajustado 25-23, tras una reacción final que llevó el parcial hasta el empate a 23.

Lejos de venirse abajo, el Fundación Cajasol Andalucía dio un paso al frente en el segundo set. Un arranque fulgurante (1-4) y la irrupción de Kennedi Evans por el centro reforzaron la confianza visitante. La entrada de Louise Sansó aportó solidez al bloqueo y el equipo llegó a disfrutar de una renta de hasta siete puntos, apoyado en largas defensas y uno de los intercambios más espectaculares del encuentro, cerrado por Lucía Prol con una acción de máxima precisión. Sin embargo, cuando el set parecía encarrilado, el Emalsa Gran Canaria reaccionó. Punto a punto, las locales igualaron a 18 y acabaron llevándose de nuevo el parcial por la mínima (25-23), dejando un golpe anímico difícil de digerir.

El tercer set fue una muestra de carácter. Con Maguilaura Frías liderando el ataque, las nazarenas se adelantaron 5-10 y supieron resistir los intentos de remontada locales. Emery Herman sorprendió fintando como colocadora, Jada Burse volvió a aparecer en los momentos clave y el bloqueo visitante funcionó con orden y eficacia hasta alcanzar un prometedor 17-21. Aunque el Gran Canaria apretó, Sansó selló un set trabajado y merecido (21-25) que devolvía la esperanza.

Todo se decidió en un cuarto parcial que arrancó de la peor manera posible. El Fundación Cajasol Andalucía se desconectó, perdió contundencia en ataque y sufrió en recepción. El marcador se disparó rápidamente (12-6, 20-7) con Saray Manzano como gran protagonista local. Pese a los intentos por maquillar el resultado, el set se cerró por 25-13, poniendo fin al encuentro.

Ahora, el calendario no da tregua. El Fundación Cajasol Andalucía viajará este jueves a Atenas para disputar la vuelta de los octavos de final de la CEV Challenge Cup, donde necesitará una victoria por 0-3 o 1-3 ante GS Panionios para forzar el set de oro. Sin apenas descanso, el sábado recibirá al Avarca de Menorca, actual líder de la competición, en el pabellón Francisco de Dios Jiménez a partir de las 18:00 horas, en una nueva prueba de exigencia máxima.