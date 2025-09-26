La Fundación Cajasol y su apuesta decidida por el deporte sevillano
Antonio Pulido, presidente de la entidad sevillana, reafirmó el compromiso de la institución con los clubes deportivos de la ciudad
Agenda Polideportiva Sevilla
La Fundación Cajasol suspende la colaboración con el Caja87
En la mañana del día de hoy tuvo lugar un acto en la Fundación Cajasol para reivindicar el compromiso de esta entidad con los equipos sevillanos Cajasol Sevilla Proin, de balonmano; Fundación Cajasol de Andalucía, de voleibol; el Cajasol Real Ciencias Sevilla, de rugby; y el Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino, clubes que contarán con el patrocinio de la Fundación Cajasol, cuyo naming llevarán esta temporada.
Los jugadores y cuerpos técnicos de estos conjuntos estuvieron presentes en el acto y se hicieron la correspondiente foto de equipo tras las palabras de Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, que tras presentar a los clubes implicados, que pasan a llevar a Cajasol en su nombre y como principal patrocinador en sus respectivas camisetas, aseguró que "empieza una nueva etapa y es una apuesta importante por el deporte". "Ahora queremos relanzar e impulsar esa propuesta", aseguró.
Una propuesta para "cuatro equipos de primer nivel", que Pulido definió como decidida. "Queremos celebrar una apuesta fuerte y decidida por aquellos deportes que están en la élite", afirmó, continuando con la importancia de la cantera en el proyecto. "El deporte lleva acarreado una serie de valores, a esta casa le importa ese tipo de valores y ustedes sois el espejo y reflejo de los más jóvenes", dijo a los deportistas sobre una importante cuestión más allá de lo meramente deportivo.
Posteriormente pasó a transmitir una serie de ideas tales como el compromiso de una institución "fuerte, con trayectoria, que está detrás de cada uno de los equipos y que no quiere ser un simple patrocinador, sino un compañero de viaje por una alianza a medio-largo plazo" o que el deporte es una herramienta de transformación social a través de valores propios como el espíritu de equipo o el compañerismo.
Una nueva etapa con el próposito de crecer, con una identidad compartida por los clubes y la Fundación Cajasol, la cual está "dispuesta a volcarse" y con el objetivo de ocupar puestos de honor, para lo que se necesita un apoyo e impulso al talento que la Fundación está dispuesta a aportar.
También te puede interesar
Lo último