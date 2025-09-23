La Fundación Cajasol suspende la colaboración con el Caja87

La Fundación Cajasol anunció en el día de ayer que ponía fin a la colaboración que iba a tener la entidad con el Caja87, club sevillano de la segunda federación, de cara a la próxima temporada debido a la "imposibilidad" de cumplir los plazos establecidos. Esta unión se había anunciado hace poco más de una semana, concretamente el 15 de septiembre, propiciado por la no inscripción en las dos primeras categorías del baloncesto nacional por parte del Betis Baloncesto.

"La Fundación Cajasol informa que la colaboración prevista con el club de baloncesto Caja87 para esta temporada 2025-2026 queda sin efecto, debido a la imposibilidad de llegar a tiempo para la adecuada implementación e inicio del proyecto en los plazos establecidos", iniciaba el comunicado.

"Hace unos días se dio a conocer este nuevo proyecto entre las dos instituciones con el fin de promover la práctica del baloncesto y dar respaldo al talento andaluz. Sin embargo, no ha sido posible llegar a un entendimiento en todos los aspectos relativos al convenio, por lo que se ha decido suspender la colaboración", anunciaba Cajasol sobre los motivos que han supuesto esta decisión.

Esta situación no supone la imposibilidad de colaboraciones en el futuro: "La Fundación reitera que esta decisión, enfocada en asegurar la calidad de sus proyectos, no cierra puertas a futuras colaboraciones con el Caja87, para el impulso del baloncesto en la ciudad de Sevilla".

"Para la Fundación Cajasol, este proyecto se planteaba como un reto muy ilusionante dentro de su apuesta por el deporte andaluz, lo cual se corrobora con el resto de los acuerdos de colaboraciones que lleva a cabo con diferentes clubes deportivos de Andalucía. En cualquier caso, la Fundación desea el mayor de los éxitos al Caja87 para esta temporada", concluía el comunicado.

El Caja87 mantendrá su denominación tras la suspensión de un acuerdo que llegó después de que a principios de mes se presentara el proyecto 'Baloncesto 360º', con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla, la Fundación Cajasol, el Caja87 y el Club Baloncesto Sevilla, de la Liga Femenina Challenge (segunda categoría nacional), para impulsar el baloncesto sevillano a la élite.