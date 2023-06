Claudio Caniggia, procesado por abuso sexual agravado

El exfutbolista argentino Claudio Caniggia, subcampeón del mundo en Italia 1990, fue procesado por un delito de "abuso sexual agravado", del que fue acusado por su ex esposa y madre de sus hijos, Mariana Nannis, y este martes fue instado a comparecer cuando regrese a Buenos Aires desde España.

El ex delantero de 56 años fue procesado con "libertad provisional" por un delito de abuso sexual agravado contra Nannis, por el juzgado nacional en lo criminal y correccional 18, que subroga la jueza Fabiana Palmaghini.

El fallo estableció, además, que Caniggia "deberá abstenerse de mantener cualquier clase de contacto" con Nannis.

Pese a que la jueza instó a Caniggia a "informar y acreditar, con antelación mayor a cinco días hábiles cuándo habrá de egresar" del territorio argentino, el procesamiento encontró al jugador de viaje en España, adonde partió el 17 de junio pasado.

La jueza prohibió este martes a Caniggia que se ausente de Argentina por 90 días sin autorización expresa del juzgado y en caso de que quiera hacerlo, deberá informarlo con 15 días hábiles de antelación.

Asimismo, le intimó a presentarse al siguiente día hábil a su retorno a Argentina, el 8 de julio próximo. El abogado de Caniggia, Fernando Burlando, dijo a EFE que apelarán el procesamiento.

En febrero de 2020, Nannis relató que en 2018 su ex esposo la había violado en la habitación de un hotel de Buenos Aires. En marzo de 2022 Caniggia había sido indagado por estos hechos. Él negó los cargos y calificó de falsa la acusación de su ex pareja, con quien estuvo casado más de 33 años.

"Cuando me quise ir me dijo: 'Si sales por esa puerta te voy a matar hija de puta'", declaró Nannis, que también sostuvo que Caniggia le pegó en reiteradas ocasiones. Caniggia negó haber abusado, golpeado o amenazado a su ex pareja.

Nacido en Henderson, provincia de Buenos Aires, el 9 de enero de 1967, Claudio Paul Caniggia debutó en el fútbol en 1985 en el River Plate, con el que ganó, entre otros títulos, una Copa Libertadores y una Intercontinental.

También militó en el Boca Juniors, en los italianos Atalanta y Roma y el portugués Benfica, entre otros clubes, y se proclamó campeón con Argentina de la Copa América 1991, la Copa Confederaciones y la Copa de Campeones Conmebol-USA.