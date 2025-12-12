Getxo, segundo clasificado, duro rival para Simón Verde Sport Cocos Sevilla

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla afronta mañana, sábado, a las 16:00 horas, un nuevo compromiso liguero ante el Getxo R.T. en el Juan Antonio Arenas de La Cartuja, en un encuentro que estará dirigido por el colegiado valenciano Eduard Martín. El dúo técnico verdinegro ya ha definido el quince titular, integrado por Araceli Baena, Marieta Román, Miriam Roig, Irene González, Katie Barnes, Martina Farina, Alba Sánchez, Cecilia Benza, Ana Caravaca, Blanca Ruiz, Irene León, Sofía Brussoni, Idaira García, Marta Carmona ‘Arahal’ y Lea Ducher. Para las rotaciones quedan Nora Colorado, Elena Vallejo, Marina San Román, Carmen Fernández, Guadalupe Martínez, Lola Martínez, Claudia Sánchez y Lucía Aguayo.

La entrenadora, Irene Romero ‘Perdi’, valoró el duelo tras un parón de tres jornadas: “Volvemos a la competición contra uno de los rivales más duros de la liga. Este merecido descanso nos ha permitido pulir aspectos del juego y reforzar nuestra verticalidad y velocidad, claves para el partido. Será una auténtica batalla, pero llegamos muy preparadas y con la ambición de dejar el escudo en lo más alto”.

El conjunto sevillano, que cierra con este choque la primera vuelta, es actualmente cuarto en la clasificación. En la lista de ausencias destacan la medio melé Duna Gómez y María Estepa, baja por una fractura de nariz sufrida ante San Cugat en la quinta jornada. El encuentro será retransmitido en directo a través de Movistar+.

El cartel del partido. / M. G.

Enfrente estará un Getxo que llega como segundo clasificado, con sólo dos derrotas en lo que va de liga. Las vizcaínas cayeron recientemente en Fadura por 17-27 ante el invicto El Salvador, y únicamente habían sido superadas antes por Majadahonda (22-21) en Madrid. En su delantera sobresalen dos Leonas, Leire Bianchi e Icíar Pozo, además de la medio de melé Ariane Torrontegui y la apertura Naroa Azpitarte, especialista en tiros a palos. La plantilla la completa la internacional española Maider Aresti, exjugadora verdinegra, y dos piezas polivalentes en la línea de tres cuartos: la argentina Lucía Petraccaro y Joana Murray.