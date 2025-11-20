Janácek arranca con doblete en la temporada de Dos Hermanas

El líder nacional de jockeys, el checo Václav Janácek, que ya estableció el domingo pasado un nuevo récord de victorias en España, ha ampliado en la tarde de este jueves su registro en el Hipódromo de Dos Hermanas (Sevilla) con dos nuevas victorias, para totalizar 87 en 2025. Y ha sido el único jinete que ha doblado triunfo en la jornada inaugural de la temporada de otoño-invierno.

Tiora, del preparador Blas Rama, y Ambushed, del venezolano Jesús Expósito, han sido sus mejores socios en sendos hándicaps de 1.500 metros en arena (superficie sobre la que se disputaban las cinco carreras del programa). Y en ambas ocasiones con recorridos en progresión.

Judge me Not parecía dominar de salida a meta en el Premio La Herradura, hasta que el checo vino a superarlo a poco del poste con Tiora. Una llegada similar se vivió en el Premio Las Norietas, con Summercake destacado en la recta y el final de Ambushed.

El tercer hándicap del triplicado vio la primera victoria en el historial de Gloomy Rose, con Nicolás en la silla, y aquí Janácek cruzaría el poste segundo a lomos de Fiji Gold.

Con anterioridad a estas tres carreras, Mauro y el argentino Nico Valle le ganaban un largo pulso a Flaming Glass y Sara Horcajada en una cita de 2.100 metros. En la velocidad, en los 1.200, Romeo era muy bien gestionado por Jaime Gelabert para batir a Revenue y Lunatick.

La combinación para el acierto pleno en la apuesta Quíntuple Plus queda compuesta por las mantillas: 3 – 2 – 7 – 10 – 1 – 4. En la Lototurf, el caballo ganador es el 10. Se registró una retirada en la jornada, la de la yegua Arkana, que debía haber defendido el número 6 en la tercera carrera.