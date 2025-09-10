Javier Cáceres, nuevo director de la regata Sevilla-Betis

La edición número 59 de la Regata Sevilla-Betis, en la que el Sevilla buscará una victoria que no consigue desde 2010 en categoría masculina y desde 2017 en categoría femenina, se disputará el sábado 8 de noviembre en la dársena del Guadalquivir con la novedad de la designación de Javier Cáceres, presidente honorífico de la Federación Andaluza de Remo (FAR), como nuevo director de la competición.

La organización informó este miércoles en un comunicado de la designación de Javier Cáceres (Sevilla, 27 de septiembre de 1960), que ya fue presidente de la FAR entre 2012 y 2020, como nuevo responsable de la dirección de la clásica regata sevillana, que enfrenta a los botes de Ocho con timonel del Sevilla FC y del Real Betis Balompié, en sustitución de Sergio Paredes.

El nuevo director de la Regata Sevilla-Betis, cuyos orígenes se remontan a 1960, lleva vinculado a este deporte desde hace más de dos décadas a través del Club de Remo Ciudad de Sevilla, del que fue remero y que llegó a presidente antes de dar el salto a la Federación Andaluza.

Tras dicha etapa y "avalado por su exitosa experiencia" al frente del máximo organismo andaluz del remo, según la nota de la organización, presentó su candidatura a la Federación Española, dirigida actualmente por su sucesor en la Andaluza, Miguel Ángel Millán, aunque en junio de 2021 decidió retirarla y renunció a dicha aspiración.

Con su nombramiento como director de la Regata Sevilla-Betis, que este año alcanzará su edición número 59 de la mano de la FAR con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta, y del Ayuntamiento y el Puerto de Sevilla, se pretende contribuir al "crecimiento paulatino de un evento ya imprescindible en el calendario" y que "incluso ha traspasado fronteras".

De hecho, según sus organizadores, la clásica sevillana es televisada por los canales de la Federación Internacional de Remo (World Rowing), que en 2024 ya hizo coincidir con el derbi del Guadalquivir su entrega anual de galardones, un acto que se repetirá este año con la celebración de forma paralela de un congreso internacional de medicina en la capital andaluza.