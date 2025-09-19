Jesús Torres inaugura el cuadro de ganadores en la Ruta de Otoño de Pineda

Jesús Torres García, jinete de Pineda, abrió la Ruta de Otoño de Pineda 2025 con la victoria en la prueba inaugural de 1,40 metros montando a Diabetto PS. Entre los 27 participantes, la emoción fue creciendo a medida que avanzaba el orden de salida; Luis Plaza Vidal, quinto en la pista, fue el primero en situarse en cabeza con Jericho S al marcar un cero en 45,77 segundos. Inmediantemante después, Carlos Lange Fraile mejoró su tiempo en la séptima salida con Le Douglas van de Peelvenhoeve y paró el crono en 45,72 segundos, confirmando la buena línea que ya había mostrado en el CSN5* de Heras Horses & Events el pasado agosto.

Finalmente, fue Torres —duodécimo en salir— quien dejó una marca de 43,39 segundos que resultó insuperable hasta el final. Lange quedó segundo y Plaza tercero. Un inicio vibrante que confirma el alto nivel competitivo con el que arranca esta edición sevillana, y que además prolonga la buena racha del sevillano tras su reciente triunfo con este caballo en el CSI2* de Esposende.

El vencedor Jesús Torres recibe el premio de manos del presidente del jurado, José Rodríguez. / M. G.

Vencedores en el Grupo 1.30 metros

Luis Astolfi Flórez fue el protagonista de la segunda prueba oficial de mayor altura del CSN4* Ruta de Otoño de Pineda 2025, imponiéndose en el Grupo de 1,30 metros con Jimena J. El jinete sevillano completó un recorrido sin faltas en 61,29 segundos que resultó inalcanzable para sus rivales. La segunda posición fue para José David Caraballo con Leeuw, también sin penalización y con un tiempo de 66,35 segundos, mientras que el tercer puesto lo ocupó la amazona mexicana Ophélie Marie Richard montando a Good Feeling Semilly, que paró el reloj en 66,92 segundos sin faltas. Una prueba disputada que confirmó la competitividad internacional de esta edición y dejó al público con un gran espectáculo en la pista central de Pineda.

La victoria en el Grupo 1.20m. para Charlotte Triay

Charlotte Triay se adjudicó la tercera de las pruebas oficiales del CSN4* Ruta de Otoño de Pineda 2025, la más concurrida de la jornada con un total de 106 participantes. Montando a Gentleman, firmó un recorrido sin faltas en 55,77 segundos que le dio el primer puesto en la clasificación. La segunda posición fue para Lucía Gamaza, con Galteemor Lucy, también sin penalización en 56,18 segundos, mientras que el podio lo completó la británica Amelie Breuer con Eletta, tercera con un tiempo de 57,13 segundos.

Mañana, el programa del CSN4* dará comienzo a las 9:00 horas y tendrá su punto álgido a mitad de la jornada con la disputa del Pequeño Gran Premio, cita señalada en el calendario del concurso y uno de los momentos más esperados por jinetes y aficionados.