Jordania, Uzbekistán, Haití, Curazao, Cabo Verde... 2026 y el Mundial más exótico

Las selecciones de Panamá, Curazao, esta por primera vez, y Haití se clasificaron el martes para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al quedar primeras en sus respectivos grupos de la Concacaf y elevaron a 42 el número de participantes, de los 48 que formarán el cartel. Entre ellos están también ya Jordania, Uzbekistán o Cabo Verde, que se estrenarán en una cita mundialista exótica en la que se podrían colar también en la respeca Nueva Caledonia, Surinam o la República Democrática del Congo.

España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza también sellaron su pase y se sumaron a Alemania, Croacia, Francia, Inglaterra, Noruega, Países Bajos y Portugal para ser los 12 representantes de Europa con cupo directo. Los segundos clasificados de cada uno de los doce grupos de la UEFA y los cuatro mejores de la UEFA Nations League jugarán una repesca europea que dará cuatro cupos al Mundial. La repesca intercontinental, que se jugará entre seis representativos de Sudamérica, Concacaf, Asia, África y Oceanía se disputará en marzo y otorgará dos plazas. Ambas repescas serán sorteados el próximo jueves.

Las 42 selecciones clasificadas hasta el momento son las siguientes: