España se queda sin algunas marcas, pero qué más da (2-2)

España no pudo culminar su inmaculada fase de grupos hacia el Mundial de 2026. La selección cedió un empate ante Turquía en el epílogo e incluso recibió sus dos primeros goles en los seis partidos que ha tenido que disputar para clasificarse. Pero tampoco es cuestión ni siquiera de buscar aspectos negativos, la cita era lo que era, casi un amistoso debido a la diferencia en el average y qué más da el resultado final en ese caso. Es más, incluso Pablo Fornals, en su retorno al combinado de Luis de la Fuente, rozó el 3-2 cuando el tiempo de prolongación se finiquitaba.

¿Fue un paso atrás de la selección nacional en ese favoritismo que le otorgan muchas de las apuestas para el próximo Mundial?Por supuesto que no, España arrancaba esta última cita en el Estadio La Cartuja con bajas de muchísimo peso en sus filas. Nada menos que Pedri, con lo que eso supone en el fútbol de toque, Lamine Yamal y Nico Williams no podían participar y ésas son palabras mayores. Tampoco Rodri, ojo. Casi el mejor jugador del mundo está en ese cuarteto, también el penúltimo Balón de Oro, y los otros dos son capaces de desequilibrar un litigio en cualquier momento.

Así que conviene relativizarlo todo y buscar los aspectos positivos. España llegaba virtualmente clasificada a esta última jornada y también se iba a comprobar en esta ventana de dos encuentros que el elenco con el que se puede manejar De la Fuente es bastante amplio. Eso sí, algunos son mejores que otros y eso se notará cuando las exigencias sean mucho mayores. Pero hasta ahí debe llegar el debate, faltaría más.

Gol tempranero

España no iba a tardar mucho en encarrilar el partido. Apenas 4 minutos de juego y un centro lateral de Cucurella no era rematado en primera instancia por Fabián, pero la pelota le caía a Dani Olmo para que éste hiciera una efectiva maniobra dentro del área y rematara a la red casi con la puntera. Uno a cero y apenas había comenzado aquello, lo que indujo a pensar en otro paseo triunfo frente a los turcos.

Ocasiones España arrancó con fuerza, pero tras el primer gol en el minuto 4 acumuló un montón de uys sin alcanzar el 2-0

Ese gol servía, además, para meterle más leña al fuego del ambiente en una noche nada propicia para que los siempre fieles aficionados a la selección llegaran a meterse de lleno en la cuestión. No se olvide que la clasificación, salvo una hecatombe histórica, y esta vez no es una frase hecha, estaba más que materializada y encima los precios de la entradas conducían a que el Estadio La Cartuja sólo se cubriera en la mitad de su aforo.

Pero España comenzó a gustarse tras el tempranero gol de Dani Olmo y había momentos en los que las estadísticas indicaban que tenía una posesión del balón del 84%. Los hombres de Luis de la Fuente no perdían sus señas de identidad en cuanto a la presión y a las recuperaciones rápidas de la pelota. Eso provocaba que los turcos casi le regalaran el esférico en multitud de ocasiones.

Pero dentro de ese ideario balompédico sí comenzaba a fallar una cuestión principalísima, la que tiene que ver con la efectividad ante el gol. Tal vez se echara en falta una necesidad mayor y la cita se convertía en una colección de uys en los que el segundo gol parecía que iba a llegar, pero éste no acababa de arribar nunca. Un disparo alto de Oyarzabal tras una gran jugada al toque (15’); otra ocasión de Oyarzabal tras un error de la defensa turca en la que se queda solo, pero busca hasta dos veces los remates de los compañeros que llegaban desde atrás y no hay un remate claro (24’); una buena parada de Bayindir tras un gran gesto técnico de Dani Olmo (30’); otro tirazo de Dani Olmo con idéntico resultado (31’)...

Cambio El empate turco llegó en un córner mal defendido y eso cambió el desarrollo del juego tras el descanso

El dominio en el juego, por tanto, no llegaba a concretarse, algo en lo que también tenía mucho que ver el estado del césped. Estaba bastante pastoso, lento, y también dificultaba los controles. En definitiva, todo eso dejaba en el aire la posibilidad de una acción aislada que pudiera propiciar el empate y también la ruptura de la imbatibilidad en toda la fase de grupo de la portería española. Un córner bastó para ello, el balón quedó suelto y le fue a parar a Gul para que éste batiera a Unai Simón prácticamente a bocajarro poco antes del descanso.

Incluso así, antes del intermedio, Fabián tuvo una ocasión clara para adelantar a los suyos, aunque se topó con una buena intervención de Bayendir. De la Fuente iba a apelar a Ferran en el lugar de Mikel Merino para colocar más por el centro a Yeremy Pino. Pero España iba a ser más vulnerable en el aspecto defensivo y los turcos iban a dar un par de avisos, sobre todo en una chilena de Yilmaz con un paradón de Unai Simón, antes de ponerse por delante. Lo conseguía con un remate desde el borde del área que sí evidencio cierta laxitud defensiva, pues ningún futbolista español fue siquiera a hostigar a Ozcan en su disparo.

Sin remontada La reacción española sirvió para devolver el empate en el marcador, pero faltó algo de acierto para ganar en el tramo final

Fue una fase de ciertas dudas, pero no iba a durar mucho tampoco. Apenas ocho minutos después llegaba el empate por parte de Oyarzabal en un remate a bocajarro después de que Demiral sacara en la misma raya de gol un remate de Yeremy Pino.

España había sofocado, al menos, el incendio de una posible derrota y a partir de ese momento fue introduciendo piezas para tratar de hacerse con este último triunfo. Samu tuvo un cabezazo muy franco, Bayindir le hizo un paradón a Álex Baena y hasta Pablo Fornals tuvo una ocasión clara antes del gol justamente anulado a Fermín. Todo quedaba, por tanto, en tablas y aunque España no alcanzó esta vez la perfección sí culminó el camino hacia una ilusión. El Mundial 2026 está aún lejos, pero hay tantas esperanzas en esta selección española...