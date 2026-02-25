José Antonio Rueda: "Tenemos mucha ilusión por debutar"

José Antonio Rueda, en uno de los entrenamientos de esta pretemporada.

El español José Antonio Rueda, campeón del mundo de Moto3 en 2025, se muestra muy ilusionado por comenzar este fin de semana el Gran Premio de Tailandia en el circuito de Buriram, con su nueva aventura en Moto2.

"Comenzamos nuestra andadura en Moto2 en un circuito único, con condiciones difíciles de gestionar, pero tenemos mucha ilusión por debutar; sabemos de dónde venimos y vamos a trabajar duro para disfrutarlo al máximo", explica Rueda en la nota de prensa de su equipo.

"Nuestra pretemporada ha sido algo corta, así que vamos a afrontar estas primeras carreras como un aprendizaje para intentar acercarnos a los pilotos más competitivos del grupo, así que espero tener un fin de semana completo y competitivo en Buriram", agrega José Antonio Rueda.

Su compañero de equipo, el neerlandés Collin Veijer, veterano de la categoría, reconoce que "la primera carrera del año siempre es importante, ya que te permite saber desde dónde empezar".

"Trabajamos muy bien durante la pretemporada, tanto en la pista como en casa, así que estamos más que preparados para luchar por una buena posición allí", afirma Veijer.

"Sabemos que correr en Tailandia nunca es fácil debido al calor y la humedad, pero estamos en buena forma, así que podemos intentar aprovecharlo y si bien la temporada será larga y aún no hemos ganado nada aquí, quiero ser competitivo desde el principio, así que daremos lo mejor de nosotros en Buriram", confirma Collin Veijer.

Máximo Quiles, ¿relevo?

El español Máximo Quiles puede ser el relevo de José Antonio Rueda en Moto3. Se estrena en Tailandia con un claro objetivo, luchar por el título mundial. "Estoy muy ilusionado por competir en la primera carrera de la temporada pues el año pasado no pude empezar en Tailandia, pero esta vez podré estar en la foto de grupo de principio de año después de unos test que han ido muy bien, por lo que queremos empezar la temporada con buen pie", afirma Quiles en la nota de prensa del equipo.

"Mi primer objetivo será aprenderme el circuito, ya que es nuevo para mí y, a partir de ahí, ir paso a paso y adaptarnos según las circunstancias para el domingo en carrera dar el máximo", explica.

"Quiero hacer un buen resultado y tratar de sumar muchos puntos desde la primera carrera pues va a ser un año largo, así que tendremos que estar concentrados", continúa el pupilo de Jorge Martínez Aspar.

El argentino Marco Morelli, debutante de la temporada se ha mostrado ansioso por comenzar al asegurar que afronta el Gran Premio de Tailandia "con muchas ganas, en un circuito nuevo" para él, pero "será la primera prueba real con el equipo".

"En los test, hicimos un buen trabajo y me estoy adaptando bien a la moto, pero los objetivos son claros: intentar mejorar siempre; soy un piloto competitivo, y el equipo también lo es, así que queremos estar luchando delante", explica Morelli.

"Hay que tener en cuenta que son mis primeras carreras y no conozco los circuitos, pero tengo mucha ilusión, llegamos preparados y creo que podremos hacer un buen papel", agrega el piloto.