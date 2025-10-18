Judith Hernández conquista el Open de Sevilla Memorial Ricardo Villena

El Open Sevilla de tenis Memorial Ricardo Villena ya tiene campeona de su edición número 33 en la figura de Judith Hernández. Para ello, la jugadora barcelonesa se ha impuesto este sábado en la gran final a la malagueña Valentina Carreras por un resultado de 6-1 y 6-0 en la cita sobre tierra batida celebrada en el Club Náutico Sevilla, puntuable para el Circuito Nacional IBP Tenis en la categoría 1.000 y que ha tenido como juez-árbitro a José Castro.

Rompiendo los pronósticos después de derrotar a la número 2 del torneo, que llegaba con el puesto 94 del ranking nacional, la catalana sucede en el palmarés de la cita hispalense a la cordobesa María José Luque, vencedora en las instalaciones del Club Náutico Sevilla el pasado año y en el estreno de la competición en categoría femenina con motivo de sus bodas de plata, en 2016.

Judith Hernández, de 22 años y que hasta la pasada temporada se prodigaba en el circuito ITF hasta que cayó lesionada, ha confirmado su total recuperación tras casi un año alejada de las pistas en el que ha sido su primer torneo desde entonces. Tanto es así que con el paso de las jornadas no ha dado opción a sus rivales al ceder seis juegos en primera ronda, cinco en cuartos y sólo uno en semis y la finalísima.

La que fuera campeona de Cataluña, que este año fichaba por el Club de Tenis Madrid, con el que la pasada semana ascendía a Primera División, ha necesitado poco más de una hora para derrotar a Valentina Carreras, júnior de 16 años del Club Tenis Málaga licencia del Club Nazaret de Jerez y vigente subcampeona de Andalucía absoluta y campeona de dobles.

Las dos finalistas reciben sus trofeos tras concluir el torneo. / M. G.

La costasoleña, que en sus dos partidos previos en el torneo sólo había cedido cinco juegos, no ha podido añadir un nuevo título a un palmarés que incluye 11 coronas de Andalucía desde los 9 años (sub9 en 2018, benjamín en 2019, alevín en 2020 o sub15 en 2023). A nivel internacional, esta temporada ha alcanzado las semifinales del J30 de Setubal (Portugal), los cuartos de final del J30 de Zaragoza y el J60 Red Cup BMW Motor Oliva Motor de Tarragona, siendo octavofinalista en la Girona Junior Cup, el Internacional Junior de Leiria y a principios de mes en el también luso Vilamoura Junior Open.

El 33º Open Sevilla de tenis Memorial Ricardo Villena, que en la presente edición ha destinado su labor solidaria a la Asociación Familiar La Oliva y cuya entrega de trofeos ha contado con el director del torneo, Alfonso de Alarcón, el fundador del mismo y gerente del Instituto Municipal de Deportes, Ricardo Villena Machuca, y los directivos del Náutico Sevilla Marcelino Serrano y Luis Conejero, ha sido organizado por el Club Náutico Sevilla y la Federación Andaluza de Tenis con el patrocinio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, Nexus Energía, Kutxabank y Medinaceli Catering, y la colaboración de la Fundación La Caixa, la Real Federación Española de Tenis, IBP Tenis, AS, Barbadillo, Coca-Cola, Cruzcampo, Greenset, Grupo Axvi, Grupo Portillo, Head Tour, Hilton Garden Inn Sevilla, Legado María de Villota, NDL Pro-health, Maison Perrier, Martimar, SIDN Digital Thinking y TXT.

RESULTADOS 33º OPEN DE SEVILLA MEMORIAL RICARDO VILLENA

Octavos de final

Judith Hernández a Mireia Polo, 6-2 y 6-4

a Mireia Polo, 6-2 y 6-4 Valentina Abril a Jeannie Ross Barcia, 6-3 y 6-2

a Jeannie Ross Barcia, 6-3 y 6-2 Margara de Villar a Mar Nores, 6-2, 6-7 (4) y 6-2

a Mar Nores, 6-2, 6-7 (4) y 6-2 Laura Rabasco a Paula Muñoz, 7-6 (4) y 6-2

Cuartos de final

Judith Hernández a Adriana Coltorti (3), 6-4 y 6-1

a Adriana Coltorti (3), 6-4 y 6-1 Valentina Abril a Sofía Fernández (1), 7-6 (7) y 6-3

a Sofía Fernández (1), 7-6 (7) y 6-3 Margara de Villar a María Victoria Herrera (4), 6-2 y 6-2

a María Victoria Herrera (4), 6-2 y 6-2 Valentina Carreras (2) a Laura Rabasco, 6-2 y 6-1

Semifinales

Valentina Carreras (2) a Margara de Villar, 6-2 y 6-0

a Margara de Villar, 6-2 y 6-0 Judith Hernández a Valentina Abril, 6-0 y 6-1

Final (sábado 18)