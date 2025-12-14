El keniano Peter Wanjiru y la irlandesa Sidnead O'Connor conquista la Media Sevilla-Los Palacios

El corredor keniano Peter Wanjiru y la atleta irlandesa Sidnead O’Connor se han proclamado vencedores de la 46ª Media Maratón Sevilla-Los Palacios y Villafranca, en las categorías absolutas masculina y femenina, respectivamente. Ambos recibieron un premio de 1.000 euros por sus victorias.

La prueba reunió a casi 2.200 atletas de 17 países, junto con numerosos clubes deportivos, y se desarrolló en un ambiente extraordinario. Miles de vecinos y visitantes animaron a lo largo del recorrido urbano, especialmente en la meta situada en la Plaza de Andalucía. Esta edición superó la participación del año anterior, consolidándose como una de las competiciones más veteranas y emblemáticas del atletismo andaluz y nacional.

Wanjiru detuvo el crono en 01:02:58, quedándose cerca de batir el récord de la prueba. El podio masculino lo completaron el también keniano Kelvine Kiptoo Murkeu, segundo con un tiempo de 01:03:48 y un premio de 500 euros, en su primera participación en una media maratón en España, y tercero, Nzambima Na, con 01:04:22 y 300 euros. En la modalidad de silla de atletismo, el campeón del mundo José Manuel Quintero Macías volvió a imponerse, como ya hiciera en la edición de 2024.

En la categoría femenina, junto a la vencedora Sidnead O’Connor, que firmó un tiempo de 01:17:36, subieron al podio la atleta burundesa Nintije Odile, segunda con 01:18:03, y la española Tamara Pérez Mera, tercera con 01:19:56, vencedora en la pasada edición.

Sidnead O'Connor, en el centro con el resto del podio femenino. / M. G.

Desde el cuarto al sexto puesto se otorgaron premios de 200 euros, y del séptimo al décimo, premios de 100 euros.

El tiempo acompañó

El alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, destacó el alto nivel deportivo y el magnífico ambiente vivido durante la jornada: “El tiempo ha acompañado, aunque ha habido algo de viento, y aun así se han logrado grandísimas marcas, con los tres primeros clasificados masculinos entrando con tiempos extraordinarios. Por momentos parecía que se podía batir el récord, que es difícil, pero el nivel ha sido altísimo”.

El regidor subrayó también el carácter internacional y participativo de la prueba: “Hemos contado con atletas de 17 nacionalidades y cerca de 2.200 inscritos, lo que demuestra la fortaleza de esta Media Maratón. La salida ha sido muy emotiva y la llegada espectacular, con todo el pueblo volcado”.

Wanjiru entra eufórico en la meta de Los Palacios y Villafranca. / M. G.

Juan Manuel Valle puso en valor el esfuerzo organizativo del Ayuntamiento y la implicación de la ciudadanía: “Hay un despliegue organizativo enorme de la Delegación Municipal de Deporte, con cientos de voluntarios, la Dirección de Carrera, y las empresas patrocinadoras. Todo esto no sería posible sin el cariño del pueblo de Los Palacios y Villafranca”.

Finalmente, el alcalde expresó su orgullo por la continuidad y el crecimiento de la prueba: “Son ya 46 ediciones, lo que le da mucha categoría, experiencia y veteranía. En un calendario con muchas medias maratones, ésta se mantiene y sigue creciendo. Es un día muy grande para nuestro pueblo y refleja perfectamente su espíritu, en este caso ligado al atletismo”.

Los podios locales

En el apartado local, encabezaron los podios Miguel Juan Galán, Francisco Javier Gómez y Miguel Ángel Capitán, en masculino, y Remedios Pérez Lovera, Estefanía Rodríguez Sánchez y Carmen Lobato Orozco, en femenino. El atleta Paco García Sanguino portó el Dorsal 0, que distingue a quienes representan los valores y el espíritu de la carrera.

Además de los premios absolutos, se entregaron trofeos por categorías de edad, atletas locales y clubes con mayor participación en meta. Todos los corredores que completaron el recorrido recibieron medalla conmemorativa y bolsa del corredor. La prueba estuvo controlada por jueces de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Considerada una de las citas más veteranas del calendario, la Media Maratón Sevilla-Los Palacios se disputó sobre los 21.097 metros homologados por la RFEA, con salida en la Carretera de Isla Menor (Bellavista-Sevilla). Desde primeras horas de la mañana se vivió un ambiente festivo, con música y animación.

La organización habilitó 800 plazas gratuitas de autobuses lanzadera, además de servicios de guardarropa, vestuarios, cronometraje por chip, fisioterapia en meta y puntos de avituallamiento a lo largo del recorrido.

Las clasificaciones completas pueden consultarse en: https://mediamaraton.lospalacios.org/