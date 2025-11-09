Kwizera vuelve a coronarse en Itálica

Rodrigue Kwizera, que dentro de poco dejará de correr bajo la bandera de Burundi para hacerlo defendiendo la española, se subió por quinta vez consecutiva al podio del Cross Internacional de Itálica. Esta vez, como en 2021, a lo más alto, con un tiempo de 26.10 minutos que rubricó el dominio que ejerció durante toda la prueba de esta LIII edición de la carrara poncina.

Al contrario que la prueba femenina, que se rompió muy rápida, la carrera masculina de élite tardó en decidirse y durante la primera vuelta (de las cuatro) del recorrido de 9.229 metros al complejo de las ruinas romanas de Santiponce el grupo fue más o menos contacto, aunque siempre con la legión africana marcando el ritmo.

Fue al inicio de la segunda vuelta cuando se comenzó a correr de verdad. Kwizera fue el primero en apretar y el grupo en cabeza empezó a reducirse para convertirse más en un reguero de atletas todos siguiendo al de Burundi, ganador en 2021, con Aarón Las Heras aguantando como primer español entre los mejores junto a Thierry Ndikwmenayo, vencedor de las ediciones de 2022 y 2024.

Tras la segunda vuelta y en la tercera todo se asentó, pero nadie era capaz de darle un relevo a Kwizera, que se conoce el recorrido de Itálica muy bien porque se ha subido al podio en varias ocasiones. En cabeza se corría a un ritmo constante, siempre con el corredor de 25 años del Playas de Castellón liderando el grupo y que pronto podrá defender los colores de la selección española. Las Heras seguía sorprendiendo y escuchó la campana de la última vuelta en el grupo de diez corredores, algo inusual en Itálica con un pelotón jugándose el triunfo.

Pasaban los metros y nadie se atrevía a hacer el necesario cambio de ritmo. Kwizera comandaba la prueba y el desgaste podría notarse ante otros que se reservaban como Kipkoech, Kibet y Alamisi. En el tramo de bajada, muy técnico, Kwizera aceleró oliendo el peligro y se fueron con el otros cuatro corredores, con Las Heras cediendo ya y Ndikwmenayo quedándose atrás. Sólo los kenianos Andrew Alamisi y Denis Kipkoech aguantaron a Kwizera, quien apretó de nuevo tras tomarse un respiro para hacer el cambio definitivo.

El recorrido ha cambiado y ese giro terrorífico de 180 grados que a veces marcaba al ganador. Ahora es una recta más larga sin ese cambio que permite un esprint más sostenido. Y ahí Kwizera fue el más fuerte. Lo demostró durante toda la prueba y no permitió que nadie le arrebatara una victoria, otra, que venía buscando desde hace años pues si ganó en 2021 sumaba además otros dos segundos puestos y un tercero desde entonces.

Almisi trató de aguantarle el acelerón, Kipkoech se entregó antes, pero el corredor aún de Burundi no dio opción para celebrar con una sonrisa una victoria que celebró después con decenas de seguidores firmando autógrafos y haciéndose fotos disfrutando casi más que los propios niños. Por atrás, Ndikwmenayo fue el mejor español en un mano a mano con el sorprendente Las Heras, sexto.