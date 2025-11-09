Winfred Yavi, del oro en París a la corona en el Cross de Itálica

Otoño es sinónimo de cross (tras el cambio en el calendario que adelantó las pruebas) y hablar de Santiponce en clave de atletismo es hacerlo del Cross Internacional de Itálica que celebró su XLIII edición con el incontestable triunfo en la prueba femenina de la bareiní Winfred Yavi, un oro olímpico más que se ciñó en las ruinas romanas la corona de laurel

Desde el inicio hubo dos carreras. Un cuarteto de atletas africanas comandado por Daisy Jepkemei, ganadora en 2024, tiró desde el pistoletazo de salida a las 12:10 y el resto de corredoras las dejaron hacer a sabiendas de que no era su guerra.

En una prueba que aumentó su distancia hasta los 9.229 metros, igual que los hombres, pronto se quedó en cabeza un trío porque Celestine Biwot, ganadora del nacional de Kenia de 3.000 obstáculos este año, perdió unos metros respecto a la cabeza en la que marcaba el ritmo Jepkemei junto a Winfred Yavi y Likina Amebaw, ganadora hace un par de semanas en Amorebieta. Biwot aprovechó las bajadas del recorrido para unirse de nuevo a las de adelante, mientras un grupo de una decena de atletas iba por detrás con la portuguesa Barreiro, María Forero y la nazarena Carolina Robles marcando el ritmo y que acabaron yéndose las tres por delante.

A pesar del aire, ninguna de las cuatro corredoras que marcaban el ritmo se escondía. A veces casi se ponían todas en paralelo mostrándose y ninguna se resguardaba detrás de otra hasta que Yavi trató, sin suerte, de cambiar el ritmo y con Biwot con problemas en las subidas.

Pero el empuje acabó por dar resultado y sólo Amebaw, etíope que tramita un nuevo pasaporte qatarí, aguantó el tirón marchándose las dos atletas por delante solas…, por poco tiempo. Porque Yavi, bareiní ahora aunque nacida en Kenia en esta moda de cambiar de nacionalidad en busca de oportunidades las deportistas y medallas internacionales las federaciones, se fue sola cuando sonaba la campaña de la última vuelta con un ritmo increíble para una especialista en 3.000 obstáculos, oro en los últimos Juegos de París tras ser décima en Tokio.

Su superioridad fue insultante y acabó cruzando el arco del triunfo, escoltado por los romanos, sin ni siquiera levantar los brazos disfrutando de su victoria. Al contrario, apretó lo que pudo hasta cruzar la meta con un tiempo de 28.58 minutos. Todo lo contrario que la onubense María Forero, quinta y primera española y europea, que celebró su carrera como un gran éxito. El podio lo completó Jepkemei, segunda, que superó en la recta final a Amebaw, tercera, mientras que la nazarena Carolina Robles, que venía de una lesión y problemas de cadera, acabó en una meritoria décima plaza.