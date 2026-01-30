LaLiga pagará 50 euros a quienes denuncien bares que emitan fútbol de forma ilegal

Un grupo de personas viendo un partido de fútbol en un bar

LaLiga ha decidido redoblar su ofensiva contra la piratería en el fútbol, poniendo el foco en los establecimientos hosteleros que retransmiten partidos sin contar con la licencia correspondiente. Para ello, la patronal del fútbol español ha renovado en profundidad su Canal de Denuncias, incorporando una medida inédita: una compensación económica de 50 euros para los ciudadanos que colaboren señalando estas prácticas irregulares.

El objetivo de la iniciativa es implicar directamente a la ciudadanía en la detección de bares, restaurantes, cafeterías u hoteles que emitan encuentros de LaLiga de manera fraudulenta. Desde la organización subrayan que la medida busca proteger a los negocios que sí cumplen con la normativa y frenar el fraude que afecta a los derechos audiovisuales del fútbol profesional.

La principal novedad del sistema es la gratificación económica. Aquellas personas que aporten información veraz y comprobable sobre un local infractor podrán recibir los 50 euros, una vez que el equipo técnico de LaLiga confirme que el establecimiento está emitiendo el contenido de forma ilegal. El pago se realizará como agradecimiento por la colaboración.

Un proceso confidencial y accesible

El canal ha sido diseñado para que el procedimiento resulte sencillo, rápido y seguro. Los usuarios pueden optar por identificarse, requisito indispensable para recibir la compensación económica, o bien presentar una denuncia anónima, aunque en este último caso no se tendrá derecho a la gratificación.

Con esta estrategia, Javier Tebas pretende ampliar la capacidad de control de LaLiga en todo el territorio nacional, sumando la colaboración ciudadana a las inspecciones presenciales y a los sistemas tecnológicos de monitorización ya existentes.

Cómo presentar una denuncia

Las denuncias deben realizarse a través del portal habilitado por LaLiga: laligabares.com. El formulario solicita datos personales del denunciante, así como el nombre y la ubicación del establecimiento y el evento deportivo que se está retransmitiendo.

Requisitos que pide LaLiga para denunciar bares que iman fútbol ilegalmente / LaLiga

Además, es obligatorio adjuntar evidencias gráficas, siempre tomadas desde zonas abiertas al público, y que cumplan una serie de requisitos:

Foto del televisor o pantalla donde se identifique claramente el partido emitido de forma ilegal.

donde se identifique claramente el partido emitido de forma ilegal. Imagen frontal de la fachada del local , que permita reconocer el establecimiento.

, que permita reconocer el establecimiento. Foto del interior del bar, en la que se aprecie la televisión retransmitiendo el contenido.

La plataforma ofrece ejemplos visuales para orientar sobre cómo deben ser estas imágenes.

Entre las condiciones establecidas por LaLiga destacan las siguientes:

La denuncia debe ser veraz y será revisada por la organización.

y será revisada por la organización. La gratificación es de 50 euros , para lo que se solicitará documentación adicional.

, para lo que se solicitará documentación adicional. No se aceptarán imágenes con personas identificables ni datos personales .

. Las denuncias anónimas no tienen derecho a compensación económica .

. Cada participante solo podrá recibir una bonificación por establecimiento .

. Para un mismo local, se podrán conceder hasta cuatro gratificaciones durante la campaña, siempre que correspondan a partidos distintos y que el establecimiento no haya sido detectado previamente por LaLiga.

Con esta medida, la patronal del fútbol busca cerrar el cerco a las emisiones ilegales y reforzar la protección de los derechos audiovisuales en el ámbito de la hostelería.