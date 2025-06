Lamin Dibba, el pívot para reforzar la pintura del Caja 87

Después de las renovaciones de Eloy Ramírez, entrenador que ilusionó al cajismo sacando al equipo del pozo para llevarlo al play off, y dos puntales como Dedovic y Bertain, el Caja 87 sigue armando el proyecto en su segundo año de vida con la idea de formar un equipo competitivo que no sólo se asiente en la siempre exigente Segunda FEB, sino que permita dar un paso más adelante para no pasar apuros y pelear por objetivos ambiciosos.

Es por ello que los dirigentes del cuadro hispalense trabajan en dos vías, las renovaciones y los nuevos fichajes para reforzar el plantel. Y una posición clave es la de pívot y ahí surge el nombre de Lamin Dibba, jugador nacido en Gambia pero que lleva ya tiempo en la disciplina del Sol Gironés Bisbal Básquet, por lo que tiene experiencia en la categoría, incluso en LEB Oro con el Girona. Es el objetivo, casi atado, del Caja 87 para ser el cinco titular, aunque la incorporación no descarta a Baoko, otra de las piezas importantes la pasada campaña aunque en ocasiones irregular.

Lamin Dibba cumplirá el próximo mes de julio los 28 años. Nacido en Gambia, ha sido un jugador clave las últimas temporadas en el conjunto catalán las últimas cuatro temporadas, aunque su aventura arrancó como una joven promesa en el Girona en la segunda categoría del baloncesto nacional. Habla varios idiomas y llegó a España al Estartit desde Gambia en 2018. Jugó en el CB Sant Narcís y debutó en LEB Oro con el Girona Básquet. Tras dominar en LIGA EBA y lograr el ascenso, este curso sus números no han sido suficientes para mantener la categoría en el play off de permanencia ante el Clavijo, pero ha sido el jugador más destacado de su equipo.Sus 9,4 puntos por partido y más de 10 rebotes de media no han sido suficientes y el jugador entiende que es el momento de cambiar de aires, una vez que ha demostrado que tiene calidad y físico para competir en la Segunda FEB.

De 2,08 metros, el interior domina el juego bajo los tableros, una de las grandes carencias esta campaña de un Caja 87 que por momentos le costó un mundo cerrar el rebote permitiendo a menudo segundas opciones al rival que acabaron, como en el caso de la eliminatoria ante Palma, por condenar al equipo.

El club trabaja para armar una plantilla competitiva y hay varias negociaciones abiertas, como la renovación de Franch como la búsqueda de otro base puro siga o no el director de juego catalán. Cabe recordar que es vital en esta categoría armar un buen núcleo nacional, por lo que a pesar de tener casi atado a Dibba la entidad da prioridad a cerrar los nombres que cuentan como cupos nacionales antes de poner el foco en otras posiciones.