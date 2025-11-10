Leo Messi visita el nuevo Camp Nou: "Ojalá algún día pueda volver"

El ex jugador del Barcelona Leo Messi, que ahora juega en las filas del Inter de Miami, visitó este pasado domingo el Spotify Camp Nou, según ha publicado en un mensaje en la red social Instagram en el que ha mostrado su deseo de regresar "algún día" para despedirse de la afición azulgrana

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo", apunta el futbolista argentino en un mensaje acompañado de cinco fotografías suyas y un vídeo posando en el exterior y en el interior del recinto ubicado en el barrio de Les Corts. "Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...", remacha Messi en el texto que concluye con dos corazones azulgranas.

Messi hizo una parada en Barcelona este domingo para visitar el estadio azulgrana aprovechando que a partir de este lunes se concentra con la selección argentina en la localidad alicantina de Algorfa para preparar un amistoso contra Angola el próximo viernes 14 de noviembre en Luanda. Según han confirmado a EFE fuentes del club azulgrana, el jugador rosarino se personó el mismo domingo en el estadio y solicitó permiso para acceder al Spotify Camp Nou.

Unas dos horas después de la publicación de Messi, el club ha reaccionado con otro mensaje en Instagram aprovechando una de las imágenes del futbolista en el Camp Nou acompañado del siguiente texto: "Siempre serás bienvenido a tu casa, Leo". Este mensaje de la leyenda del Barça se produce tres días después del entrenamiento a puertas abiertas que el primer equipo azulgrana realizó en el Spotify Camp Nou.

Tras esa sesión de entrenamiento, el presidente de la entidad, Joan Laporta, dejó abierta la puerta a un homenaje a Leo Messi cuando el estadio esté completamente terminado, en 2026. "Sería una bonita forma de inaugurar el estadio con 105.000 espectadores. Dependerá de que él quiera, pero me encantaría hacerlo si sigo como presidente", dijo el dirigente azulgrana.

Messi, que ha anclado el mensaje en el apartado de destacados de su perfil de Instagram, ha hecho un guiño al club en el que consiguió sus mayores éxitos, pocos meses antes de la celebración de las elecciones de la entidad, previstas para el segundo trimestre del año 2026.