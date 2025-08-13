Levante | Calero quiere dar que hablar en el regreso a Primera

El Levante regresa a Primera División después de tres años sin pisar la categoría y lo hace dispuesto a plantear batalla al resto de rivales y sufrir lo menos posible en busca de su objetivo claro de lograr la permanencia en la categoría.

Fue el propio entrenador del equipo, Julián Calero, el encargado de adelantar los objetivos del Levante en unas declaraciones en los medios oficiales del club. "El Levante va a dar mucho que hablar. Será un equipo reconocible e interesante", comentó a finales de julio.

El Levante de Calero se mantuvo imbatido en sus primeros cuatro amistosos, tras empatar ante el Johor (0-0) y el Al-Qadsiah (0-0) y vencer al CD Teruel (0-2) y al NEOM (2-0), para después perder con el Castellón (0-2) y acabar con buen sabor de boca con un último triunfo ante el Auxerre (0-2).

Ocho fichajes de momento

El equipo se ha reforzado con ocho fichajes. Ha aprovechado su condición de conjunto de Primera para lograr las cesiones de los defensas Matturro, Matías Moreno y Manu Sánchez y también la del delantero Koyalipou. Con un coste no muy elevado incorporó traspasados a los centrocampistas Arriaga y Olasagasti y llegaron libres tras acabar sus contratos los laterales diestros Koljan y Víctor García.

También hubo movimiento en el capítulo de bajas. Sin duda, la marcha más traumática fue la del capitán Vicente Iborra, que a sus 37 años puso punto y final a su carrera como futbolista y se incorporó como asistente en el cuerpo técnico de Calero.

En el mercado de invierno se cerró la venta del georgiano Giorgi Kochorashvili al Sporting de Portugal por 5,5 millones y el jugador, tras ser fundamental en el ascenso, se incorporó al club luso en julio.

Además, Ignasi Miquel, Andrés Fernández, Ángel Algobia, Manu Sánchez, Marcos Navarro y Álex Forés pusieron punto y final a su etapa en el club valenciano y los jóvenes Xavi Grande, Dani Martín y Edgar Alcañiz se marcharon cedidos.

Mucha ilusión

El Levante afronta la temporada en uno de sus mejores momentos a nivel social, con casi 20.000 abonados. El club, de hecho, cerró la campaña de abonos en esa cifra para poder disponer de entradas sueltas para los distintos encuentros de LaLiga.

Por el contrario, el club que dirige Pepe Danvila, consejero delegado y accionista mayoritario, vive un delicado momento económico. Debe refinanciar, al menos, la deuda que mantiene con dos entidades bancarias, de 30 y 17 millones, respectivamente, y el Levante adeuda otros 17 millones al propio Danvila.