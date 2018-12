El líder no quiere bajar de marcha

Desde el 16 de septiembre no pierde un partido el Utrera, que desde hace ya dos semanas corona la clasificación del Grupo X. El conjunto comandado por Jesús Galván está siendo –y con diferencia– el más regular de la categoría. Tiene a jugadores inspirados, ha sumado 19 de los últimos 21 puntos que les eran posibles y está dispuesto a no rebajar el ritmo.

Esta mañana, los utreranos buscarán corroborar su liderato ante el San Roque. Lo harán con la ausencia del lateral Álex del Río, habitual en los onces de Galván, y con la vista puesta en el retrovisor, pues el Córdoba B se mantiene al acecho. Por su parte, el equipo lepero, asentado en la zona cómoda de la tabla, visita el San Juan Bosco tras un insípido empate ante el Sevilla C.

Los blanquirrojos también compiten a media mañana, ante el Arcos, aunque en una situación bastante más delicada. El cuadro dirigido por Paco Peña puso freno este jueves a una racha de cinco derrotas seguidas, pero necesita sumar tres puntos si no quiere estancarse entre los puestos de abajo.

En esa pugna por evitar el descenso están inmersos los protagonistas del primer duelo provinciano del domingo: el Gerena y el Cabecense. El equipo de Juan Antonio Márquez, Cachola, ha experimentado un receso importante en el último mes, aunque el club corroboró esta semana su confianza en el técnico. Los gereneros reciben a un necesitadísimo Cabecense. Los de Chesco son penúltimos y hace unos días encajaron su undécima derrota del curso.

Pero el duelo provincial con más cartel del domingo se verá en San Pablo, donde el Écija y la Lebrijana medirán sus fuerzas. No está siendo una campaña fácil para ninguno de ellos. Los astigitanos, castigados por los impagos y viendo cómo los resultados no llegaban, lo pasaron especialmente mal en los primeros meses de competición. Sin embargo, cuatro victorias en las últimas seis jornadas han hecho resurgir a los de David Páez. La Lebrijana no podrá contar con Alain ni Roberto, pero recupera a Benítez y a José María de cara a un partido clave en sus aspiraciones.