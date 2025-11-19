Luis de la Fuente: "Queda mucho por hacer"

El seleccionador español, Luis de la Fuente, se mostró satisfecho por la clasificación para el Mundial tras el empate (2-2) ante Turquía en La Cartuja y consideró que “queda mucho por hacer” en referencia a la preparación de la cita estival y al próximo duelo contra Argentina.

Tras la igualada ante el combinado otomano, el técnico echó el balón al suelo y dijo que “quedan muchos meses hasta marzo” hasta la “finalísima ante Argentina” en la que se enfrentarán los vencedores de la Eurocopa y de la Copa América. Aseveró que queda “mucho trabajo por hacer” hasta entonces y que lo prepararán “muy bien para llevar a los mejores jugadores para competir”.

Por su parte, Marcos Llorente se mostró “muy contento” por la clasificación y destacó que “es un momento muy bonito de la selección y hay que disfrutarlo”, aunque parezca que este resultado deje “un sabor agridulce”.

El carrilero manifestó que en el vestuario están “muy felices por celebrar” este logro y reflexionó sobre el hecho de que no lo hayan conseguido con un pleno de triunfos en el Grupo E de la fase de clasificación para la cita mundialista en Estados Unidos, Canadá y México, a pesar de que han acabado invictos y ampliado a 31 los partidos oficiales sin perder. “Cuando entras en esta rueda de no perder y de ganar por muchos goles siempre, parece que cuando se empata y, aunque se consigua un objetivo grande, se está triste, con un sabor agridulce, pero es momento de mirar atrás, de ver todo lo que se ha hecho y trabajado, el compromiso que ha habido por parte de todos”, señaló.

Llorente, que no participó en la Eurocopa 2024 conquistada por España en Berlín, recalcó que “es el momento de celebrar que se ha conseguido asistir a un nuevo Mundial y se sigue consiguiendo la racha de partidos” sin perder, y añadió que en su regreso a la selección, después de un tiempo ausente, se ha sentido “muy bien” en el lateral derecho.

“Es muy fácil jugar aquí rodeado de estos jugadores con una idea tan clara y estoy muy contento de volver, de jugar de inicio y del objetivo, que estaba claro, de pasar al Mundial. Son momentos para celebrar también en lo personal y estoy deseando llegar a casa para hacerlo”, aseveró el madrileño, que no piensa en favoritos para el Mundial y dijo sobre si se ve en la convocatoria: “Es algo que no pienso ahora. Hay muchísimos jugadores de un nivel altísimo en España y el míster siempre busca lo mejor para el equipo”.