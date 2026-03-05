Su Majestad el Rey Felipe VI será el presidente de honor del MXGP Andalucia Spain

El Teatro Salvador Távora acogió este lunes 2 de marzo la presentación oficial del MXGP Andalucía Spain – Almonte 2026, prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Motocross que convertirá a la localidad onubense en el epicentro internacional del motociclismo off-road. Durante la gala, se ha confirmado que su Majestad el Rey Felipe VI será el presidente de honor de la prueba. Un hito histórico que dará una mayor dimensión al mundial. El acto, organizado por el Ayuntamiento de Almonte junto a Doñana Experience y los promotores oficiales del Mundial, ha contado con la participación de D. Francisco Bella, alcalde de Almonte y presidente de la sede oficial del evento; D. Antonio Paricio, CEO del Mundial; D. Antonio Jiménez, director general del Mundial y presidente del Motoclub de Almonte; Dña. Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía; y D. David Toscano, presidente de la Diputación Provincial de Huelva, D. Francisco Bella, alcalde de Almonte, entre otras autoridades y representantes institucionales y deportivos.

La Consejera de Deportes de la Junta junto al presidente de la Diputación de Huelva y el Alcalde de Almonte / MXGP

Durante la presentación se ha destacado el papel de Almonte como sede oficial del MXGP Andalucía Spain 2026, así como el respaldo de instituciones como la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), la Real Federación Motociclista Española (RFEM), la Federación Andaluza de Motociclismo (FAM) y la empresa promotora Infront Moto Racing. El MXGP Andalucía Spain reunirá a los mejores pilotos del mundo en las categorías reina del Campeonato del Mundo de Motocross, con la participación de los principales equipos y fabricantes internacionales. La prueba andaluza formará parte del calendario oficial del Mundial, atrayendo a miles de aficionados, equipos técnicos y medios especializados de todo el mundo. Uno de los ejes centrales del acto ha sido la presentación del circuito, cuyas obras y plano técnico se han mostrado en primicia, destacando su diseño exigente y espectacular, preparado para ofrecer el máximo nivel competitivo y una experiencia única para el público.

Este evento, "un antes y un después" para el deporte andaluz

Asimismo, se ha puesto en valor el compromiso medioambiental del evento a través del proyecto “Huella Cero” , orientado a minimizar el impacto ambiental y reforzar la sostenibilidad de la prueba en un entorno natural privilegiado. Además de la competición deportiva, el evento contará con una programación paralela que incluirá el MX Music Fest, ampliando la experiencia más allá del circuito y consolidando el fin de semana como una gran cita de ocio, deporte y entretenimiento. Marionna Leiva (Directora General de Infront Moto Racing) puso en valor el trabajo del comité organizador y del tejido local: “Esto va a marcar un antes y un después en la historia de nuestro deporte. Aporta un valor incalculable, las cifras muestran que tiene un impacto económico de 6 millones de euros, los cuales se inyectarán directamente en la economía de la región. Este evento tendrá retransmisiones en todo el mundo, que colocará a Almonte y Andalucía en todos los hogares que siguen el mundial cada fin de semana”.

Presentación del MXGP de Almonte / MXGP

David Toscano (presidente de la Diputación de Huelva) declaró: “Huelva sabe dar proyección internacional a todos sus eventos. Es importante destacar que hay un proyecto de Huella Cero que es importante para posicionarnos y para mostrarle al mundo que sabemos cuidar un entorno tan importante como Doñana”. Por su parte, Patricia del Pozo (Consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía) subrayó que: “El MXGP Andalucía Spain refuerza el posicionamiento de Andalucía como destino deportivo de primer nivel, capaz de albergar grandes competiciones internacionales con garantías organizativas y proyección global”. Antonio Paricio, CEO del Mundial, señaló: “El MXGP no es solo una competición, es un espectáculo global que combina deporte de élite, innovación, impacto mediático y una experiencia única para los aficionados. Almonte reúne las condiciones idóneas para convertirse en una de las sedes de referencia del calendario.” Durante su intervención, Francisco Bella (Alcalde de Almonte) destacó que: “Para Almonte es un honor y una enorme responsabilidad acoger una prueba del Campeonato del Mundo de Motocross. Este evento sitúa a nuestro municipio en el mapa internacional del deporte y supone una oportunidad histórica para la proyección turística y económica de nuestro territorio.”