Manifestantes propalestinos ocupan el recorrido de la Vuelta en el centro de Madrid

Vallas tiradas por una zona donde debía pasar la última etapa de la Vuelta a España a su llegada a Madrid.

Las manifestaciones propalestinas se están desbordando en algunas zonas del centro de Madrid y en las inmediaciones de la línea de meta de la última etapa de la Vuelta a España obligando a intervenir a las fuerzas policiales, por lo que será complicado que se pueda desarrollar el final de la carrera con normalidad.

Con el recorrido variado sobre la marcha, manifestantes palestinos saltan las vallas y ocupan la calzada con lanzamiento de objetos a la Policía, que está interviniendo en varias zonas de la capital.