Manifestantes propalestinos ocupan el recorrido de la Vuelta en el centro de Madrid
Se están produciendo enfrentamientos con la Policía en las inmediaciones de la glorieta de Atocha, poco antes de la meta en Cibeles.
Jonas Vingegaard saborea su primera Vuelta en La Bola del Mundo
Las manifestaciones propalestinas se están desbordando en algunas zonas del centro de Madrid y en las inmediaciones de la línea de meta de la última etapa de la Vuelta a España obligando a intervenir a las fuerzas policiales, por lo que será complicado que se pueda desarrollar el final de la carrera con normalidad.
Con el recorrido variado sobre la marcha, manifestantes palestinos saltan las vallas y ocupan la calzada con lanzamiento de objetos a la Policía, que está interviniendo en varias zonas de la capital.
