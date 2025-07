Manuel Afonso: Un camino entre ruedas, metas y sueños

“Deportista de élite de deporte adaptado y un superhéroe para muchos niños”. Así se presenta Manuel Afonso un ejemplo de superación, lucha y pasión por el deporte adaptado. Nacido con poliomielitis desde los cuatro meses de vida, su historia es un testimonio de cómo el esfuerzo, la adaptación y la fe pueden transformar cualquier obstáculo en una oportunidad.

Desde muy pequeño, quiso hacer lo mismo que el resto de niños, aunque pronto entendió que sus capacidades serían diferentes. “Es cuestión de adaptarse. Adaptas a tus capacidades, que no son las mismas que las del resto”, cuenta con serenidad. Y con esa filosofía empezó un camino que lo llevó desde el baloncesto en silla de ruedas hasta lo más alto del podio en triatlón adaptado.

Durante años compitió al más alto nivel en baloncesto en silla de ruedas, con un palmarés destacado y vivencias inolvidables: “Me quedo con las personas que conocí y las experiencias humanas. Viajamos por Europa cada 15 días, conocí muchas culturas”. “Tengo un curriculum bastante bueno en el baloncesto en silla de ruedas, pero me quedó con la experiencia personal”, sentenció. Sin embargo, un día decidió cambiar de disciplina”.

“Decidí dejar el baloncesto y el deporte. Pasé una etapa física complicada, cogí peso y me dije que tenía que volver al deporte”. Ahí retomó el paratriatlón, disciplina que ya había practicado en sus inicios. En el regreso encontró el impulso que necesitaba en su motivación personal y afortunadamente con el apoyo de empresas que creyeron en él. “Gracias a eso pude conseguir material adaptado, que es muy caro y empecé a entrenar por mi cuenta”.

Hoy, este esfuerzo ha dado sus frutos. Acaba de proclamarse campeón del mundo de acuatlón en Pontevedra, un título que ya lo había logrado también en el 2023. Además ayer se convirtió campeón de Andalucía al vencer en el acuatlon de Triana. Dos hitos en apenas tres semanas que le consolidan su nombre entre los grandes del deporte adaptado. Pese a sus éxitos, asegura que aún queda mucho camino por recorrer. “Me gustaría competir en las finales mundiales de triatlón, pero para eso necesitas puntuar en el ranking y eso requiere muchos viajes. Aunque para eso necesita mucho apoyo económico, que no tengo actualmente”, lamenta. El sueño olímpico está ahí, en el horizonte, pero sigue dependiendo del respaldo que reciba.

La fe le acompaña en su camino

Y es que, aunque reconoce que poco a poco se avanza, denuncia la falta de visibilidad y apoyo real al deporte paralímpico: “En España todavía no se apoya lo suficiente, no se cree en él. Somos deportistas de élite, pero muchas empresas van a lo seguro, pero creo que el deporte paralímpico lo es”. “Sin los medios, es difícil que nos vean”, añadió. Lo ilustra con un ejemplo claro: “Fui campeón del mundo y el domingo anterior, subcampeón, y sois el único medio que me habeís llamado para contactar conmigo”.

A pesar de nacer en Canarias, pero vivir durante gran parte de su vida en Sevilla, su conexión por la ciudad andaluza también pasa por una de sus tradiciones como es la Semana Santa. Manuel Afonso pertenece a la Hermandad de la O, de la que se siente profundamente orgulloso. “Desde que llegué, me acogieron muy bien. Es una hermandad sencilla, familiar. Que te reconozcan por tu esfuerzo y tu hermandad, más allá de lo religioso, es algo que me llena de orgullo tremendo. Y sí, detrás de todo esto también está la fe, la de creer que puedes conseguirlo”.

El legado que quiere dejar

Cuando cuelgue el mono de competición, tiene claro que su camino seguirá ligado al deporte y si es posible con el suyo. “Quiero crear una asociación que ofrezca material adaptado a otros deportistas con discapacidad para que no lo tengan tan difícil como lo tuve yo”. Un proyecto con el que quiere devolver parte de lo recibido y allanar el terreno a las generaciones que vienen.

Para acabar Manuel Afonso resuena con una claridad lanza un mensaje a esas generaciones del futuro, los jóvenes talentos que ya vienen pisando fuerte en sus respectivos caminos. “Que no se rindan. Los sueños se consiguen persiguiéndolos, con esfuerzo y sacrificio. Si te detienes ante el primer obstáculo, se quedan en eso: en sueños”, dice el deportista.

Manuel Afonso pide colaboración

Manuel Afonso necesita cambiar su silla de competición, ya que la que tiene actualmente necesita renovarla. A través de este enlace de crowfunding, que también se encuentra en la descripción de sus perfiles de Instagram, Facebook y X; todos los que lo deseen pueden colaborar con él y aportar su granito de arena.