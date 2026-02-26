Marc Márquez busca el décimo título mundial

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), nueve veces campeón del mundo de motociclismo y titular por séptima vez del cetro de MotoGP, continúa siendo el enemigo a batir, aunque sus rivales parecen estar más cerca, cuando este fin de semana comienza la competición con la disputa del Gran Premio de Tailandia en el circuito de Buriram.

A pesar de sufrir tres caídas en los últimos test de Buriram y estar aquejado de molestos dolores estomacales, con vómitos incluidos, Marc Márquez ha mostrado el potencial que forma con su pareja la Ducati Desmosedici GP26, que ahora conoce mucho mejor que el año pasado, cuando llegó al equipo oficial del fabricante italiano de Borgo Panigale.

No fue el más rápido al final de los test de Tailandia, superado por dos pilotos de Aprilia, el oficial italiano Marco Bezzecchi, nuevo récord absoluto en Buriram, y el japonés Ai Ogura, con la RS-GP de la escudería satélite estadounidense Trackhouse.

“La recuperación del hombro ha hecho que esta pretemporada haya sido un poquito más difícil” — Marc Márquez

Bien es cierto que, entonces, el siete veces campeón del mundo de MotoGP entregó el desenlace de las jornadas de test a sus rivales al decidir no salir a pista la segunda jornada por la tarde, tras sufrir una caída por falta de concentración, como él mismo confirmó posteriormente.

El mapa del mundial de MotoGP. Fuente: elaboración propia / Dpto. de Infografía

Compenetración

Pero lo cierto es que Marc Márquez cuenta en 2026 con una moto que conoce perfectamente, pues si el año pasado saltó de una versión de 2023 a la de 2025, ahora dispone de la evolución de la moto que el año pasado lo hizo campeón del mundo y eso ya es un dato a tener muy en cuenta.

Dificultades El campeonísimo mundial, mermado físicamente todavía y con problemas de estómago, fue superado por dos Aprilia en los test

En cualquier caso, Ducati ha vuelto a demostrar que es la mecánica a tener en cuenta, la más efectiva de todas, al colocar cinco de sus seis motos —por la ausencia del lesionado Fermín Aldeguer, mejor rookie de la pasada temporada— entre los diez primeros.

Antes de que comience la competición, ésa ya es una referencia clave, pues Ducati cuenta en sus filas con los hermanos Márquez, Marc y Álex Márquez, con el dos veces campeón del mundo italiano Francesco Bagnaia, y los también italianos Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli.

Evolución de la Aprilia

Entre ellos se han inmiscuido los pilotos de las Aprilia RS-GP, que han demostrado ser la fábrica que más y mejor ha trabajado para acercarse a las todopoderosas Ducati, con sus cuatro pilotos entre los once más rápidos de la categoría, con mención especial a Marco Bezzecchi, que peleó hasta la última carrera de 2025 por el subcampeonato mundial.

“La pretemporada ha sido muy buena, desde el primer momento, en Sepang, todo fue bien” — Álex Márquez

Bezzecchi ha sido, además, el más rápido en los últimos test previos al inicio del campeonato, con récord absoluto de la pista el último día, batiendo el registro que desde 2024 detentaba Bagnaia.

Y, si bien es un dato a tener en cuenta, lo cierto es que el trazado de Buriram se adapta muy bien a las características de las Aprilia, pero una cosa son los test y otra muy distinta será el inicio del campeonato.

Opciones españolas 'Tiburón' Acosta, Maverick Viñales y Joan Mir parten con motos inferiores, aunque dispuestos a luchar

Bezzecchi será uno de los rivales a batir, pero una vez más un cada vez más maduro Marc Márquez será la referencia para todos ellos.

“Aún me falta, no es que me falte tanto físico, pero me falta mucha moto”, explicó el también campeón Jorge Martín, que espera brillar con la Aprilia tras un año de lesiones.

Es más que obvio el paso adelante de Aprilia, muy cerca ya de Ducati en lo que a rendimiento técnico se refiere, y quizá un paso por detrás de los de Noale se encuentran los principales referentes de la austríaca KTM, con el español Pedro Acosta como su principal valedor y el también español Joan Mir en lo que a la japonesa Honda se refiere.

Acosta, Viñales y Mir

Ambos, tanto Acosta como Mir, acabaron entre los diez primeros de los test de Buriram y por ello deben ser rivales a tener en cuenta, aunque los ingenieros de ambos fabricantes aún tienen trabajo por delante para dotar a sus pilotos más rápidos del mejor material para acercarse a Ducati y Aprilia.

El calendario de 2026. Fuente: elaboración propia / Dpto. de Infografía

En el caso de KTM también habrá que tener muy en cuenta al español Maverick Viñales, que ha decidido apostar todo en su lucha por ser campeón del mundo de MotoGP y, para ello, ha contratado los servicios de un tres veces campeón del mundo de la categoría como es el también español Jorge Lorenzo.

“No me falta tanto físico, pero me falta mucha moto, dar muchas más vueltas con una MotoGP” — Jorge Martín

Dos deportistas de fuerte personalidad a los que no muchos auguran una larga relación, aunque de ella podría surgir el potencial suficiente como para convertirse en aspirantes al podio en todos los grandes premios, si disponen del mejor material técnico posible.

En el lado de Honda, ese apoyo que necesitan los técnicos y el propio Joan Mir vendrá dado por su compañero de equipo, el italiano Luca Marini, y el francés Johann Zarco, quien sin ser un aspirante al título sí opta a más de una victoria a lo largo de la temporada.

La involución de Yamaha

Otra fiesta muy distinta es la que les tocará bailar a los pilotos oficiales de Yamaha, el francés Fabio Quartararo y el español Álex Rins, que han sufrido en sus propias carnes el escaso rendimiento del nuevo proyecto de motor V4, como el resto de sus competidores, pues hasta el pasado año eran los únicos con un cuatro cilindros en línea.

El calendario del mundial de 2026 / Dpto. Infografía.

Ni Quartararo ni Rins han podido destacar en los test de pretemporada, lo que hace presuponer que sufrirán, como mínimo, en toda la primera parte del campeonato, aún a pesar de gozar de numerosas concesiones técnicas por parte de la organización del Campeonato.

“Hay que intentar estar delante, ser rápidos, estar entre los cinco primeros en cada sesión” — 'Tiburón' Acosta

En el capítulo de los rookies en 2026 habrá dos: el brasileño Diogo Moreira, al manillar de una Honda RC 213 V, y el turco Toprak Razgatlioglu, sobre una Yamaha YZF M1 V4.

Moreira ha dado muestras de poder rendir a alto nivel en su nueva categoría tras lograr el título de Moto2 en 2025, mientras que en el caso de Razgatlioglu, su condición de doble campeón del mundo de Superbike (2024 y 2025) no le augura un futuro demasiado prometedor sobre la V4 de Yamaha.