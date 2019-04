El margen de error empieza a ser diminuto a estas alturas del campeonato en el Grupo X. Restan sólo cinco jornadas y cualquier resbalón puede ser letal. Para quienes pelean por los primeros puestos y también para aquellos que quieren eludir los últimos.

En una encrucijada importante está el Betis Deportivo. El objetivo de jugar la promoción de ascenso se ha complicado para los muchachos de José Juan Romero tras encajar tres derrotas consecutivas. El más reciente de estos reveses, propiciado por el Algeciras, relegó al filial heliopolitano a la sexta plaza y ahora lo empuja a reaccionar a domicilio ante el Córdoba B. A cinco puntos de los puestos que dan derecho al play off, los verdiblancos deberán vencer si quieren seguir con opciones.

Si ya resulta complicada esa misión por sí misma, más lo será con las bajas de Roberto y Rodri, quienes, pese a ser juveniles, son piezas indiscutibles para los béticos.

Algo más tarde, el Coria recibe a uno de los equipos más regulares de la categoría, el Ceuta. Los caballa se juegan mucho en su visita al Guadalquivir, pues un triunfo los situaría a sólo dos puntos del Utrera, que cayó el viernes a manos del Sevilla C. No obstante, el cuadro de Manolo Zúñiga no lo pondrá fácil. Los ribereños quieren dar otro paso más hacia la permanencia y han mejorado como locales en las últimas semanas: suman tres victorias en sus últimos cuatro partidos en casa.

Además, la Lebrijana será juez en el apretado litigio por el primer puesto. En un momento de crisis en cuanto a juego y resultados, la escuadra dirigida por Joaquín Hidalgo recibe a un Cádiz B que, de sólo puntuar, asaltaría el liderato. Al filial amarillo, no obstante, ya le pesó la presión la semana pasada, cuando no pudo tumbar a un Cabecense sin nada en juego. Precisamente los rojinegros se enfrentan en Las Cabezas a Los Barrios en un duelo que podría consumar su descenso matemático.