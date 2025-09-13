María Pérez vuelve a ser campeona del mundo en 35 kilómetros marcha

La española María Pérez, con un tiempo de 2h39:01, se convirtió este sábado en campeona del mundo de 35 kilómetros marcha revalidando el título que logró hace dos años en Budapest (Hungría).

La atleta granadina, de 29 años, es la gran dominadora de la marcha mundial. No hay nadie como ella. Las rivales la temen, ella lo sabe y eso refrenda la enorme confianza que tiene en sí misma, sobre todo a raíz de los cambios que experimentó en la técnica de carrera tras el sinsabor de los Juegos de Tokio 2021 -aunque la marcha se disputó en Sapporo-, en los que fue cuarta, y en los Mundiales de Eugene, donde fue descalificada en los 20 y 35 km.

Desde 2023 María Pérez, entrenada por Jacinto Garzón, es otra. Es la gran dominadora de la marcha mundial y los éxitos se acumulan en su palmarés. Fue doble campeona del mundo en Budapest 2023 y campeona olímpica junto a Álvaro Martín en el relevo mixto de maratón en París 2024, dónde también se colgó la plata en los 20km.

La carrera en Tokio se disputó con unas condiciones climatológicas que hicieron estragos en los participantes. La salida se adelantó media hora según lo previsto inicialmente, de las 8:00 a las 7:30, y la humedad en el momento del inicio fue del 79%, subiendo con el paso de los minutos durante el resto de la prueba. Esa circunstancia hizo que muchas de las participantes optaran por llevar pañuelos al cuello con agua o hielo para refrescar la temperatura corporal.

El calor no amedrentó a María Pérez, que, con sus 1,58 metros de estatura, se erigió en una 'gigante' imposible de doblegar para sus rivales, por mucho que recibiera una aviso en los primeros kilómetros.

Pasado el kilómetro cinco, con treinta por delante, el grupo se rompió. Se marcharon la peruana Kimberly García León, la ecuatoriana Paula Torres, la italiana Antonella Palmisano, la china Li Peng y la española.

Ese grupo de cinco, a ritmo constante, aguantó hasta el kilómetro 21, en el que Paula Torres y Kimberly García fueron perdiendo fuelle quedándose relegadas por el intenso ritmo que marcaron las otras tres marchadoras. Ese nuevo grupo duró poco porque la española, con máxima confianza, volvió a cambiar el ritmo sin encontrar respuesta en sus rivales. Tal fue su velocidad que incluso llegó a aguantar en carrera al brasileño Caio Bonfim, en ese momento quinto de la prueba masculina y que acabó segundo en la carrera masculina.

Lanzada, María Pérez llegó a la meta situada en el Estadio Nacional de Tokio en solitario. Lo hizo enseñando la bandera española que previamente había cogido en los últimos metros. Paró el crono en 2h31:09, se tiró al suelo con la cabeza boca abajo y al levantarse se la vio con lagrimas en los ojos. Lágrimas de emoción y de alegría por el trabajo bien hecho.

Por detrás Antonella Palmisano, campeona olímpica en los Juegos de Tokio, que se colgó la plata, y Paula Torres, que se llevó el bronce a sus 24 años culminando una temporada de ensueño con victorias también en Dudince (Eslovaquia), Rio Maior (Portugal) y Varsovia (Polonia). En Tokio, además, logro con 2h42:44 el récord nacional en la distancia.

Entre las diez primeras las otras dos españolas en competición. Raquel González fue sexta (2h45:41) y Cristina Montesinos (2h46:44).

Lejos de las medallas se quedó Kimberly García León. La peruana, doble campeona del mundo de 20 y 35 km en Eugene 2022 y subcampeona en los 35 de Budapest 2023, concluyó décima con 2h50:37.

María Pérez, en los puestos de cabeza desde la misma línea de salida. / Franck Robichon | Efe

Dunfee, campeón masculino con el español Chamosa sexto

El canadiense Evan Dunfee se proclamó este sábado en Tokio campeón del mundo de 35 kilómetros marcha con un tiempo de 2h28:22, acompañado en el podio por el brasileño Caio Bonfim (2h28:55), plata, su mejor resultado en unos Mundiales, y el japonés Hayato Katsuki (2h29:16).

Dunfee, de 34 años, al fin tuvo el premio que buscaba desde hace tiempo y que corona una larga trayectoria profesional. Hace cuatro años, también en Japón, en los Juegos de Tokio de 2021, aunque con la marcha en Sapporo, fue bronce.

Por el camino dos cuartos puestos en Budapest 2023 y un sexto en Eugene 2022 que tildaban su aura de eterno aspirante a un podio mundial. Al final su sueño se cumplió en Tokio, dónde tuvo que hacer frente a la intensidad humedad de la climatología, a la lluvia que cayó durante una parte de la carrera y al empuje de los marchadores asiáticos, que trataron de dinamizar con sus cambios de ritmo gran parte de los primeros kilómetros.

El canadiense Evan Dunfee, durante la prueba en Tokio. / Kiyoshi Ota | Efe

Por detrás, en el segundo cajón del podio, Caio Bonfim, que hizo historia en 2024 al ganar con una plata en los 20 kilómetros la primera medalla olímpica para Brasil en la marcha atlética, un logro que él mismo calificó como "oro en el corazón".

También con 34 años, al igual que Dunfee, su ilusión es llegar a Los Ángeles 2028 aunque por el camino queden muchos objetivos. Uno de ellos era este Mundial de Tokio, del que volvió a salir por la puerta grande con una medalla de plata que vale mucho y que mejora los bronces de Londres 2017 y Budapest 2023, ambos en 20 kilómetros.

Tercero fue el japonés Hayato Katsuki, que recibió el calor del público nipón en su entrada al Estadio Nacional, dónde fue recibido como un auténtico héroe.

El español Daniel Chamosa concluyó la prueba masculina de los 35 kilómetros en una excelente sexta posición en una carrera con muchas alternativas por los desfallecimientos y las descalificaciones. El marchador gallego hizo un tiempo de 2.30:42.