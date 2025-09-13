FÚTBOL
Empate con sabor agridulce del Sevilla FC ante el Elche
María Pérez posa con la bandera española nada más entrar a la meta en Tokio.
María Pérez posa con la bandera española nada más entrar a la meta en Tokio. / Alex Plavevski | Efe

Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada

María Pérez vuelve a ser campeona del mundo en 35 kilómetros marcha

Redacción Deportes

Tokio, 13 de septiembre 2025 - 10:15

La española María Pérez, con un tiempo de 2h39:01, se convirtió este sábado en campeona del mundo de 35 kilómetros marcha revalidando el título que logró hace dos años en Budapest (Hungría).

La atleta granadina, de 29 años, es la gran dominadora de la marcha mundial. No hay nadie como ella. Las rivales la temen, ella lo sabe y eso refrenda la enorme confianza que tiene en sí misma, sobre todo a raíz de los cambios que experimentó en la técnica de carrera tras el sinsabor de los Juegos de Tokio 2021 -aunque la marcha se disputó en Sapporo-, en los que fue cuarta, y en los Mundiales de Eugene, donde fue descalificada en los 20 y 35 km.

Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
1/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
2/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
3/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
4/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
5/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
6/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
7/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
8/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
9/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
10/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
11/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
12/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
13/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
14/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
15/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
16/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
17/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
18/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
19/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Kiyoshi Ota | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
20/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Kiyoshi Ota | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
21/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Kiyoshi Ota | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
22/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Kiyoshi Ota | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
23/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Kiyoshi Ota | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
24/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Kiyoshi Ota | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
25/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Kiyoshi Ota | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
26/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Kiyoshi Ota | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
27/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Mast Irham | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
28/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Mast Irham | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
29/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Europa Press
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
30/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Europa Press
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
31/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Europa Press
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
32/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Europa Press
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
33/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Europa Press
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
34/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Europa Press
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
35/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Europa Press
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
36/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Europa Press
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
37/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Europa Press
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
38/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Europa Press
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
39/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Europa Press
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
40/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Europa Press
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
41/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Europa Press
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
42/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Europa Press
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
43/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Europa Press
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
44/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Europa Press
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
45/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Europa Press
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
46/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Europa Press
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
47/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Europa Press
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
48/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Europa Press
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
49/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Europa Press
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
50/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Europa Press
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
51/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Europa Press
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
52/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Europa Press
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
53/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Europa Press
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
54/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Europa Press
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
55/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Europa Press
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
56/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Europa Press
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
57/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Europa Press
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
58/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Europa Press
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
59/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Europa Press
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
60/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
61/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
62/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
63/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
64/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
65/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
66/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
67/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
68/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
69/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
70/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
71/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
72/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
73/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
74/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
75/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
76/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
77/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
78/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
79/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
80/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
81/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
82/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
83/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
84/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
85/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
86/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
87/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
88/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
89/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
90/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
91/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
92/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
93/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
94/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
95/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
96/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
97/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
98/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
99/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
100/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
101/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
102/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
103/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
104/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
105/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
106/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
107/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
108/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
109/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
110/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
111/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
112/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
113/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
114/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
115/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
116/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
117/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
118/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
119/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
120/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
121/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
122/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
123/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
124/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
125/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
126/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
127/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
128/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
129/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
130/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
131/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
132/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
133/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
134/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
135/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
136/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
137/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
138/138 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Franck Robichon | Efe

También te puede interesar

Lo último

stats